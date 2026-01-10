Comunidad vietnamita en EE.UU. expresa apoyo al XIV Congreso Nacional del Partido

Washington, (VNA) – En el umbral del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), previsto a desarrollarse del 19 al 25 de enero, la comunidad de empresarios e intelectuales vietnamitas en la región metropolitana de Washington D.C. (DMV) expresa su profunda confianza y expectativas hacia este crucial evento político.

El presidente del Club de Empresarios y Patriotas de la región DMV, Nguyen Quang Thanh (Foto: VNA)

A través de una carta de felicitación dirigida al Comité Central del PCV y a la Presidencia del Congreso, el Club de Empresarios y Patriotas de la región DMV destacó la importancia histórica del XIV Congreso. Subrayaron que el evento marcará una nueva fase de desarrollo para Vietnam, en un contexto global definido por la transformación económica, la ciencia-tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave del crecimiento.

La comunidad expresó un particular interés y esperanza en las orientaciones estratégicas del Congreso, especialmente en áreas como la reforma institucional, el desarrollo del sector económico privado, la atracción de inversión de alta calidad y el crecimiento sostenible.

Como empresarios e intelectuales que viven y trabajan en Estados Unidos, los miembros del club afirmaron su profunda conciencia sobre el papel que la diáspora vietnamita puede desempeñar. Se comprometieron a movilizar recursos financieros, conocimientos, tecnología y redes internacionales para contribuir a conectar la inversión, el comercio y la innovación, ayudando así a llevar productos, servicios, cultura y la marca Vietnam a mercados globales, incluido el estadounidense.

El Club de Empresarios y Patriotas de la región DMV reafirmó su compromiso de acompañar las políticas de desarrollo del Partido y el Estado. Se dedicarán activamente a ser un puente que conecte a empresas, inversores y expertos vietnamitas en el extranjero con localidades, zonas industriales y proyectos clave en Vietnam. Este esfuerzo busca promover un flujo de inversión eficiente, transparente y sostenible, contribuyendo de manera tangible al desarrollo socioeconómico del país.

En la carta, el club expresó su firme creencia de que, con su visión estratégica, espíritu de renovación y alta determinación política, el XIV Congreso Nacional del Partido tomará decisiones innovadoras. Estas decisiones, anticipan, crearán un entorno de inversión más favorable y estable, mejorarán la competitividad nacional y guiarán a Vietnam hacia un desarrollo rápido, sostenible y una integración más profunda, consolidando aún más su posición en la escena internacional.

En nombre de los empresarios y patriotas de la región DMV, el presidente del club, Nguyen Quang Thanh, firmó la carta de felicitación, transmitiendo su confianza y sus votos por un XIV Congreso Nacional del PCV lleno de éxitos, que guíe al país hacia un futuro de mayor desarrollo y prosperidad./.