Comité Central del PCV celebra reunión sobre asuntos de personal

Hanoi (VNA)- El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIII mandato celebró hoy en Hanoi una reunión centrada en el trabajo de personal.



En la clausura de la reunión del Comité Central del PCV del XIII mandato. (Foto: VNA)





En la sesión matutina, el Comité Central del PCV se reunió para la presentación de la candidatura y elección al cargo de Secretario General de la fuerza política, bajo la conducción del miembro del Buró Político y primer ministro, Pham Minh Chinh.



En la cita, sobre la base de las regulaciones del Partido y la presentación de personal del Buró Político, los miembros del órgano rector del PCV debatieron de forma democrática mostrando su responsabilidad e inteligencia y eligieron a To Lam por mayoría absoluta.



El secretario general To Lam pronunció un discurso en el cual afirmó que heredará y promoverá los logros revolucionarios que construyeron el difunto secretario general Nguyen Phu Trong y las generaciones anteriores de líderes; mantendrá la solidaridad y la unidad y, junto con todo el Comité Central, el Buró Político y el Secretariado del PCV, liderará a todo el Partido, el pueblo y el ejército a implementar con éxito los objetivos y tareas establecidas en el XIII Congreso Nacional del Partido y organizar con éxito la próxima cita magna, llevando al país a avanzar con firmeza hacia el desarrollo en el nuevo período.



En la tarde, bajo el auspicio del secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, el Comité Central del Partido examinó las solicitudes de varios funcionarios de agencias centrales y localidades para cesar sus cargos.



Con base en el informe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del PCV y la propuesta de su Comisión de Organización, el órgano rector del Partido concluyó que algunos cuadros violaron las normas del Partido en el desempeño de las responsabilidades y tareas asignadas, incumplieron las regulaciones establecidas para los militantes, la responsabilidad de dar ejemplo y las normativas de prevención y lucha contra la corrupción y las manifestaciones negativas.



Se trata de Le Minh Khai, secretario del Comité Central del PCV y viceprimer ministro, exsecretario del Comité de Asuntos Partidistas y jefe de la Inspección del Gobierno; Dang Quoc Khanh, miembro del Comité Central del PCV, secretario del Comité de Asuntos Partidistas y titular del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, exsecretario del Comité partidista y jefe de la delegación de diputados de la provincia de Ha Giang; Nguyen Xuan Ky, miembro del Comité Central del PCV, secretario del Comité partidista de la provincia de Quang Ninh y presidente del Consejo Popular de la localidad; y Chau Van Lam, miembro del Comité Central del PCV, secretario del Comité partidista de la provincia de Tuyen Quang y jefe de su delegación de diputados.



Conscientes de sus responsabilidades ante el Partido y el pueblo, los funcionarios presentaron solicitudes de renuncia a sus cargos asignados.



Basándose en las normas vigentes del Partido y del Estado y teniendo en cuenta sus deseos, el Comité Central del PCV permitió a Le Minh Khai a dejar su cargo de secretario y miembro del Comité Central del PCV del XIII mandato; así como a Dang Quoc Khanh, Nguyen Xuan Ky y Chau Van Lam de sus posiciones como miembros del Comité Central del Partido del XIII mandato./.