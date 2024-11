Comisión de Inspección del Comité Central del PCV concluye su 49ª sesión

Hanoi (VNA) La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) organizó su 49ª reunión los días 28 y 29 de octubre en Hanoi, para considerar y decidir algunos asuntos importantes, bajo el presidio de su jefe Tran Cam Tu, también miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del PCV.

Durante la reunión, la Comisión concluyó que el Buró Ejecutivo del Comité del PCV en la provincia de Quang Ninh del mandato 2020-2025 y el Comité de Asuntos partidistas del Comité Popular provincial del mandato 2021-2026, violaron el principio de centralismo democrático y las normas legales, mostró la falta de responsabilidad y un débil liderazgo, permitiendo que el Comité popular provincial y algunas organizaciones e individuos infringieran las reglas del Partido y las leyes del Estado en la implementación de proyectos llevados a cabo por el Grupo Thuan An. Algunos funcionarios y miembros del Partido, incluidos funcionarios clave de la provincia, violaron las regulaciones del Partido y las leyes estatales sobre prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad, así como las normas sobre lo que los militantes no deben hacer y la responsabilidad de ser ejemplo.

Las violaciones antes mencionadas provocaron consecuencias muy graves y riesgos de grandes pérdidas financieras para el Estado y mala opinión pública, afectando negativamente la reputación de la organización del partido y organismos de gestión estatal.

La Comisión decidió expulsar del Partido a Pham Thanh Binh, secretario del Comité del Partido y director de la Junta provincial de Gestión de Proyectos de Inversión en Construcción de Transporte; y Cao Ngoc Phuc, secretario de la célula partidista y jefe adjunto de la Junta para la operación de proyectos del Grupo A.

La Comisión emitió advertencias al Comité de Asuntos partidista del Comité Popular Provincial para el mandato 2021-2026, al Comité del Partido de la junta provincial de Gestión de Proyectos de Inversión en Construcción de Transporte para el período 2020-2025, y a Cao Tuong Huy, subsecretario del Comité partidista provincial, secretario del Comité de Asuntos partidista y presidente del Comité Popular Provincial.

La Comisión reprendió al Comité del Partido del Departamento provincial de Transporte del período 2020-2025 y a Vu Van Khanh, ex miembro del Comité partidista provincial, secretario del Comité partidista, director del Departamento de Transporte, ex secretario del Comité partidista, ex director de la Junta provincial de Gestión de Proyectos de Inversión en Construcción de Transporte.

La Comisión pidió a las autoridades competentes que tomaran medidas disciplinarias contra el mandato del Comité partidista de Quang Ninh para el mandato 2020-2025 y contra Nguyen Xuan Ky, ex miembro del Comité Central del PCV, ex secretario del Comité partidista provincial y ex presidente del el Consejo Popular Provincial.

Mientras tanto, la Comisión dijo que el Buró Ejecutivo del Comité partidista de Dak Lak del mandato 2019-2020 en el mandato 2015-2020, y el Comité de Asuntos partidistas del Comité popular provincial en los mandatos 2016-2021 y 2021-2026 habían violado el principio del centralismo democrático y las reglas de trabajo, carecían de sentido de la responsabilidad y relajaban el liderazgo y la dirección, lo que permitió que el Comité partidista provincial y muchos colectivos e individuos violaran las regulaciones del Partido y las leyes del Estado durante la implementación del proyecto de construcción del ala oriental del camino de Ho Chi Minh en la ciudad de Buon Ma Thuot, junto con la implementación de algunos proyectos de energía solar y eólica. Algunos funcionarios y miembros del Partido, incluidos funcionarios clave de la provincia, habían violado las regulaciones del Partido y las leyes del Estado sobre la prevención y el control de la corrupción y los fenómenos negativos, así como las normas sobre lo que los militantes no deben hacer y la responsabilidad de ser ejemplo.

Las faltas mencionadas causaron graves consecuencias, representaron un riesgo de grandes pérdidas económicas y materiales para el Estado y un desperdicio de recursos sociales, despertaron preocupación pública y socavaron el prestigio de la organización y administración local del Partido en una medida que requiere medidas disciplinarias, según la Comisión.

La Comisión decidió aplicar medidas disciplinarias a varios colectivos y miembros del Partido, incluida una advertencia al Comité de Asuntos partidistas del Comité Popular Provincial del mandato 2016-2021, al Comité partidista de la Junta administrativa de la provincia para la construcción de estructuras de transporte y proyectos de desarrollo agrícola y rural en los períodos 2015-2020 y 2020-2025.

Además, se emitieron reprimendas para el Comité de Asuntos partidistas del Comité Popular provincial en el período 2021-2026, los Comités partidistas del Departamento de Industria y Comercio y el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el período 2015-2020, el Comité partidista del Departamento de Planificación e Inversión en el período 2020-2025, el Comité partidista del Departamento de Construcción en los períodos 2015-2020 y 2020-2025.

La Comisión pidió a las autoridades competentes que tomaran medidas disciplinarias contra el mandato del Comité partidista de Dak Lak para el período 2015-2020 y contra Bui Van Cuong, miembro del Comité Central del PCV, exsecretario general de la Asamblea Nacional y exsecretario del Comité partidista provincial.

En la reunión, la Comisión también decidió emitir una advertencia a Nguyen Xuan Dong, ex subsecretario del Comité partidista de Ha Nam, ex presidente del Comité Popular Provincial, por sus violaciones relacionadas con la implementación de ciertos proyectos de inversión.

Los participantes también debatieron varios otros temas importantes./.