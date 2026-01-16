Comercio electrónico lidera transformación de la economía digital de Vietnam en 2026

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El comercio electrónico se consolida en 2026 como el eje central del mapa de la economía digital de Vietnam, donde cada transacción y transmisión en vivo se convierte en un “punto de contacto digital” que genera valor en tiempo real.

Este año marca un punto de inflexión para que el sector pase de un crecimiento rápido a uno estandarizado y regulado, expandiendo las fronteras del mercado y permitiendo a las empresas competir en igualdad de condiciones en el espacio digital multicanal y transfronterizo.



La implementación de la nueva Ley de Comercio Electrónico 2025, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, establece el estándar para la normalización del mercado. Introduce nuevos principios sobre transparencia de la información, control del origen de los productos, responsabilidad de las plataformas e identificación de los vendedores.

En un contexto donde las redes sociales se han convertido en “mercados digitales en tiempo real”, la ley clasifica por primera vez cuatro modelos de plataformas, no solo para supervisión sino también para definir claramente responsabilidades, creando un campo de juego más transparente y evitando el crecimiento no verificado de modelos de transacción anónimos.



El viceministro de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan destacó que el mercado de comercio electrónico de Vietnam alcanzó aproximadamente 31 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento del 25,5% interanual. Este sector representa alrededor del 10% del total de ventas minoristas y servicios de consumo del país y contribuye con cerca de dos tercios del valor de la economía digital, manteniendo a Vietnam entre los 10 países con el crecimiento más rápido del mundo en este ámbito.



Estos resultados han contribuido significativamente a los logros generales del sector industrial y comercial en 2025, con un volumen de importación y exportación récord de aproximadamente 920 mil millones de dólares, subrayó el viceministro.



La adopción de estrategias digitales es evidente en provincias como Son La, conocida por sus frutas y productos agrícolas. Para reducir la dependencia de los intermediarios tradicionales, esta provincia norteña ha subido 60 productos a la plataforma de comercio electrónico local “Son La”, 150 productos agrícolas y especialidades a sitio “buudien.vn”, y organiza regularmente el “Día de la especialidad de Son La” en plataformas como Sendo y Voso. Además, apoya a las empresas para que vendan en plataformas internacionales como Alibaba.com y ha conectado la venta de café a mercados como el Reino Unido, Alemania, Australia y China.



A nivel de empresas, el comercio electrónico presenta tanto oportunidades como desafíos. La directora de la cooperativa de camarones secos Hang Vinh Nam Can, Tran Thu Trang, explicó que, aunque las plataformas digitales han permitido llegar a clientes en todo el país, la presión sobre los precios es intensa. Los productos genuinos, hechos con ingredientes reales, deben competir directamente con artículos mucho más baratos en la misma plataforma.



Huynh Van Luan, representante de la empresa Vinh Hoa Phat, señaló que los productos fabricados bajo estrictos estándares de exportación, con control de calidad y transparencia, no pueden competir en la carrera de precios bajos que predomina en el mercado masivo.



En este contexto, la nueva Ley de Comercio Electrónico se considera un hito crucial. Obliga a los vendedores a divulgar transparentemente el origen, los ingredientes y los estándares de calidad de los productos, y los hace legalmente responsables de cualquier información engañosa, con el objetivo de prevenir declaraciones exageradas y garantizar una competencia leal.



Los expertos señalan que el comercio electrónico de Vietnam opera como una autopista de datos comerciales, donde cada pedido activa valor interindustrial, cada transmisión en vivo es una campaña de distribución de confianza en tiempo real, y cada localidad puede transformar sus especialidades en activos digitales distribuidos a nivel nacional.



Sin embargo, para que el sector guíe la economía digital hacia adelante, 2026 debe ser el año de soluciones fundamentales: estandarizar la identidad de vendedores y comercializadores, garantizar la transparencia de la información del producto en transacciones en tiempo real, y mejorar la infraestructura logística y financiera.



Este enfoque busca proteger el valor real, crear un entorno de competencia justo y sostenible, y finalmente contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam./.