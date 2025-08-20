Ciudad Ho Chi Minh ofrece recepción diplomática por el 80º aniversario del Día Nacional de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh organizó el 19 de agosto una recepción diplomática con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945 - 2025).



Nguyen Van Duoc, presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)



A la ceremonia asistieron las autoridades locales; representantes de las oficinas consulares; los jefes de organizaciones internacionales en la ciudad, así como destacados empresarios extranjeros.



Durante el evento, Nguyen Van Duoc, presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que, durante las ocho décadas pasadas, bajo el liderazgo del Partido Comunista, el pueblo vietnamita se ha mantenido unido y resistente, superando numerosas dificultades y logrando grandes victorias.



Dijo que la urbe que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh, se enorgullece de ser una de las localidades pioneras que ha hecho importantes contribuciones en la lucha por la liberación nacional, la reunificación del país y el desarrollo económico y social en la era de la Renovación.

El líder local expresó su más profundo agradecimiento a los amigos internacionales, a los compatriotas en el extranjero, así como a las organizaciones y a los inversionistas extranjeros que siempre han apoyado, cooperado y acompañado a la ciudad durante todos estos años.



Además, expresó su deseo de continuar recibiendo el apoyo cercano y continuo de los socios internacionales para seguir construyendo una ciudad sostenible y próspera.



En su intervención, Ariadne Feo Labrada, cónsul general de Cuba en la sureña metrópolis, destacó el significado histórico de la Declaración de Independencia proclamada por el Presidente Ho Chi Minh hace 80 años, y expresó su confianza en que la urbe seguirá creciendo como el motor económico de Vietnam.



En esta ocasión, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh también organizó una exposición fotográfica titulada “Ciudad Ho Chi Minh: Cooperación y desarrollo hacia una nueva era”, y presentó productos OCOP (Cada comuna - un producto) representativos en los jardines del Palacio de la Reunificación Nacional./.