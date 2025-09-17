Ciudad Ho Chi Minh implementa el pago sin contacto con tarjeta NAPAS en los autobuses

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Compañía Nacional de Pagos de Vietnam (NAPAS), el banco comercial Sacombank y el Centro de Gestión del Transporte Público de Ciudad Ho Chi Minh anunciaron la puesta en marcha oficial del pago sin contacto con tarjeta NAPAS en el sistema de autobuses de la urbe.

Los pasajeros podrán abonar directamente al subir al autobús con solo acercar su tarjeta ATM nacional NAPAS (Foto: VNA)

Más de 600 autobuses en 30 rutas, operados por diversas empresas de transporte como Citranco, Saigonbus y Viet Thang, incorporarán este sistema de pago sin efectivo.

Los pasajeros podrán abonar directamente al subir al autobús con solo acercar su tarjeta ATM nacional NAPAS, emitida por 28 bancos, o utilizando dispositivos digitales como teléfonos móviles o relojes inteligentes, eliminando así la necesidad de comprar boletos en papel o recargar tarjetas especiales.

Nguyen Dang Hung, subdirector general de NAPAS, destacó que con más de 80 millones de tarjetas NAPAS sin contacto en circulación, este nuevo método facilitará a los usuarios un acceso rápido y seguro, ampliando su uso desde el metro hacia otros medios de transporte público en Ciudad Ho Chi Minh.

Por su parte, Le Hoan, subdirector del Centro de Gestión del Transporte Público, señaló que la expansión del pago sin efectivo en los autobuses mejorará la experiencia de los usuarios, fomentará el uso del transporte público y contribuirá a reducir la congestión, promoviendo un desarrollo sostenible del sistema de movilidad.

Sacombank explicó que este proyecto forma parte de su estrategia para ampliar el ecosistema de pagos digitales, ofreciendo mayor comodidad y motivando a la población a preferir el transporte público.

Se prevé que en la próxima fase el sistema de pago automático se implemente en las 138 rutas con más de dos mil vehículos, dando continuidad al éxito del modelo de boleto automático en la línea 1 del metro urbano.

Desde 2021, NAPAS ya había probado el pago con tarjeta nacional en los autobuses eléctricos Vinbus, consolidando así el esfuerzo por construir un ecosistema de pagos digitales integrado y fluido en Ciudad Ho Chi Minh./.