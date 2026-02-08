Ciudad Ho Chi Minh celebra encuentro con vietnamitas en el exterior con motivo del Tet

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh celebró en el Palacio de la Reunificación un encuentro con representantes de la comunidad vietnamita en el exterior con motivo del Tet (Año Nuevo Lunar) 2026, con la participación de cerca de 1.000 delegados procedentes de numerosos países y territorios.

Vietnamitas en el extranjero hacen fila para pedir caligrafía. (Fuente: VNA)

El acto, organizado la víspera por el Comité del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam de la ciudad, contó con la presencia de dirigentes municipales y representantes destacados de la comunidad coterránea en el extranjero.

Al dirigirse a los asistentes, Nguyen Van Duoc, subsecretario del Comité del Partido y presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó los principales logros alcanzados por la urbe en 2025 en los ámbitos económico, social, de relaciones exteriores, defensa y seguridad, y presentó las orientaciones de desarrollo para el próximo período.

Subrayó que estos resultados han contado con el importante aporte de empresarios, científicos, expertos, intelectuales y vietnamitas residentes en el extranjero, a través de actividades de inversión, transferencia de conocimientos, conexión de mercados y promoción de la imagen de la metrópolis.

Señaló que alrededor de 2,8 millones de vietnamitas en ultramar mantienen vínculos directos o indirectos con Ciudad Ho Chi Minh y afirmó que, a lo largo de su proceso de desarrollo, la urbe siempre ha valorado y reconocido el acompañamiento y las contribuciones de esta comunidad.

En 2025, las remesas enviadas a Ciudad Ho Chi Minh alcanzaron los 10,3 mil millones de dólares estadounidenses, un incremento de aproximadamente el 8% con respecto al año anterior. Esta fuente de recursos constituye un impulso relevante para el desarrollo económico local y refleja la confianza de la comunidad connacional en el exterior en el entorno de inversión y las orientaciones de desarrollo de la ciudad.

En representación de los vietnamitas en el extranjero, el profesor Vo Van Toi (Estados Unidos) y el empresario Lam Chi Thien (Australia) expresaron su orgullo por la transformación del país y el desarrollo dinámico de Ciudad Ho Chi Minh, y reafirmaron su compromiso de continuar aportando recursos financieros, experiencia y tecnología al desarrollo de la urbe sureña.

En el marco del encuentro, el Comité Popular municipal otorgó certificados de mérito a colectivos e individuos con destacados logros en el trabajo vinculado con la comunidad vietnamita en el exterior.

El programa de actividades de la celebración del Tet 2026 se desarrolló los días 5 y 6 de febrero e incluyó encuentros con representantes destacados de la comunidad vietnamita en el exterior, ofrendas florales en el Monumento al Presidente Ho Chi Minh, foros de diálogo para contribuir al desarrollo de la ciudad y visitas a espacios dedicados al Tet tradicional.

El encuentro anual con la comunidad vietnamita en el exterior durante la festividad tradicional refleja la atención de las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh hacia esta comunidad, así como el objetivo de difundir las políticas del Partido y del Estado y presentar los logros de 2025 y orientaciones de desarrollo socioeconómico de la metrópolis para los próximos años./.