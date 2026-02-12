Ciudad Ho Chi Minh anuncia a inversores fundadores del Centro Financiero Internacional

La presentación de la agencia de gestión del Centro Financiero Internacional. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh presentó oficialmente el Centro Financiero Internacional (VIFC-HCMC) y anunció la lista de inversores fundadores y estratégicos, definiendo así la estructura operativa inicial y la orientación de desarrollo del centro.



Según expertos, este paso demuestra el alto nivel de preparación y el firme compromiso de Vietnam con la construcción de un centro financiero con capacidad para atraer flujos internacionales de capital.



Entre los miembros fundadores figuran el Grupo Sovico, los bancos MB, TPBank y SHB, y los fondos Son Kim Capital, VinaCapital y Nasdaq. Por su parte, los inversores estratégicos incluyen al Banco Nam A, la Compañía Estatal de Inversión Financiera de Ciudad Ho Chi Minh (HFIC), la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH), la Alianza Económica Global On-chain, Gemadept y TikTok.

El viceprimer ministro Nguyen Hoa Binh entrega certificados de miembro fundador a las unidades y empresas. Foto: VNA

Estas instituciones desempeñan un papel clave en la configuración del mercado, el desarrollo del ecosistema de productos financieros, la formación de recursos humanos de alta calidad y el fortalecimiento de la reputación internacional del VIFC-HCMC.



Desde la perspectiva del mercado de capitales, la estructura del centro integra tres pilares principales: bancos comerciales nacionales, gestores de fondos e inversores internacionales, y plataformas de tecnología y comercio digital. El objetivo es construir un ecosistema financiero multinivel que abarque la financiación de cadenas de suministro, la financiación aeronáutica, las finanzas digitales y el comercio transfronterizo.



Los participantes no solo contribuyen como entidades independientes, sino que aportan sus redes de clientes, socios tecnológicos, experiencia internacional y capacidades de gestión de riesgos, creando un efecto sinérgico para acelerar la formación de un mercado sólido y competitivo.



Don Lam, director general y cofundador de VinaCapital, destacó que el centro contribuirá a reducir el costo del capital en Vietnam, facilitando la expansión de las empresas y fortaleciendo la posición del país en la cadena de valor global. Asimismo, reafirmó el compromiso de su grupo de seguir apoyando el desarrollo del VIFC-HCMC.



La presidenta del Grupo Sovico, Nguyen Thi Phuong Thao, subrayó que la confianza es el factor esencial para el éxito de un centro financiero. Indicó que importantes corporaciones aeronáuticas internacionales han mostrado interés en el desarrollo del Centro Financiero de Aviación en la ciudad.



En el acto de lanzamiento, el presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, afirmó que el VIFC-HCMC se posiciona como una plataforma central y un puente entre el mercado financiero vietnamita y los mercados regionales y mundiales, en un contexto de reestructuración de los flujos globales de capital.



La ciudad aspira a convertir el centro en un polo financiero regional, con servicios especializados acordes con los estándares internacionales. Desde el inicio, se ha adoptado el principio de “acciones reales, operaciones reales y resultados reales” como base para su gestión.



Tras más de un mes de funcionamiento, el VIFC-HCMC ha registrado avances iniciales, con compromisos de inversión por miles de millones de dólares. Entre ellos, el Centro de Finanzas Aeronáuticas cuenta con 6.100 millones de dólares comprometidos; los programas de infraestructura digital han movilizado cerca de 2.000 millones de dólares; y el fondo para la economía on-chain alcanza los 1.000 millones de dólares.



Asimismo, se prevé que miles de millones de dólares en transacciones transfronterizas de TikTok se canalicen a través del sistema financiero del centro, contribuyendo a aumentar la liquidez del mercado.



El VIFC-HCMC también puso en funcionamiento un portal electrónico y un sistema de asistencia con inteligencia artificial para facilitar los trámites a los inversores.



Las autoridades reiteraron su compromiso de crear un entorno de inversión justo, transparente y eficiente, garantizando la igualdad de trato y la protección de los derechos legítimos de los participantes.



No obstante, expertos advierten que, para competir con otros centros financieros consolidados de Asia, el VIFC-HCMC deberá mantener la coherencia institucional, mejorar la gobernanza, garantizar la transparencia y transformar los compromisos en transacciones reales, con el fin de generar liquidez estable y confianza a largo plazo./.