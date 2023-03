Ciudad de Phu Quoc promueve lucha contra pesca ilegal

Kien Giang, Vietnam (VNA) Junto con las localidades marítimas e insulares de la provincia de Kien Giang, la ciudad de Phu Quoc ha desplegado sincrónicamente medidas drásticas en la temporada alta de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que se lleva a cabo desde principios del año hasta mayo venidero.



El vicepresidente del Comité Popular municipal Doan Van Tien informó que la urbe continuará promoviendo la propaganda, especialmente para las personas con trabajo en el campo sobre los contenidos básicos de la Ley de Pesca de 2017 y asuntos relativos.



Como resultado, se centrará en completar el registro, concesión de licencias y marcado de los barcos desde seis a menos de 12 metros que no se han documentado en el primer trimestre de 2023, establecer un grupo para inspeccionar la responsabilidad de los Comités Populares de las comunas y distritos en ese combate, entre otras actividades, señaló.



Además, seguirá dirigiendo a las fuerzas y todos los niveles a realizar acciones sincrónicas para brindar más aportes a la eliminación de la tarjeta “amarilla” impuesta por la Comisión Europea a la pesca vietnamita, sobre todo para evitar la situación de que los barcos y pescadores implementan las actividades en las aguas extranjeras, agregó.



Asimismo, continuará controlando estrictamente el 100 por ciento de las embarcaciones pesqueras que salen de los puertos y entran, así como las inspecciones y conexión de dispositivos de localización de buques (VMS) para grupos de barcos de 15 metros o más, apuntó./.