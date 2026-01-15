Ciudad de Hue aprueba la construcción de muelle N.º 6 en puerto de Chan May

Un crucero entra al muelle N.º 1 del puerto de Chan May (Foto: VNA)

El Comité Popular de la ciudad vietnamita de Hue aprobó el principio de inversión del proyecto de construcción del muelle N.º 6 del puerto de Chan May.



El proyecto abarcará una superficie total de más de 15,5 hectáreas, que incluyen más de 13,2 hectáreas de terreno terrestre y cerca de 2,3 hectáreas de área marítima. Contempla la construcción de un complejo de muelles, entre ellos un muelle destinado a buques multipropósito, portacontenedores, de carga a granel sólido y líquido, con capacidad para recibir embarcaciones de hasta 70.000 toneladas, así como otros dos muelles capaces de acoger buques de 10.000 toneladas cada uno. El conjunto se completará con infraestructuras técnicas, almacenes, equipos especializados e instalaciones destinadas a garantizar las operaciones de importación y exportación.



La inversión total se estima en 35,3 millones de dólares. El muelle N.º 6 estará equipado con infraestructuras portuarias modernas para prestar servicios de manipulación, almacenamiento, transporte de mercancías y otros servicios logísticos conexos.



El inversor se beneficiará de los incentivos previstos por la legislación vigente en materia de inversión, suelo y fiscalidad, y será responsable de llevar a cabo los trámites necesarios ante las autoridades competentes.



Anteriormente, tras sufrir importantes daños causados por tormentas e inundaciones históricas en octubre y noviembre de 2025, la ciudad de Hue propuso a las autoridades centrales un apoyo financiero para la construcción de la tercera fase del dique de protección norte del puerto de Chan May, ubicado en la zona económica de Chan May–Lang Co.



Las fases anteriores de esta obra han contribuido a garantizar la explotación segura de los muelles existentes y a reforzar la capacidad de transporte del puerto de aguas profundas de Chan May, un eslabón estratégico del sistema portuario del centro de Vietnam, regularmente expuesto a fuerte oleaje y tormentas./.