Ciudad de Da Nang lanza videoclip para estimular el turismo

Da Nang, Vietnam (VNA) - Un videoclip titulado “Da Nang FantastiCity” fue lanzado oficialmente en varias plataformas el 25 de marzo, con el objetivo de promover imágenes de esta ciudad costera central entre turistas nacionales y extranjeros, y estimular la demanda de viajes.



Coproducido por el Departamento de Turismo municipal y el cantautor Only C, el video presenta una ciudad dinámica pero pacífica con impresionantes paisajes naturales y atracciones turísticas únicas como el río Han, el puente Dragón, la playa My Khe y la península de Son Tra como especialidades de la localidad.

La directora del Centro de Promoción Turística de Da Nang, Nguyen Thi Hoai An, compartió que en el último tiempo, la ciudad ha presentado varios videos musicales como "Da Nang Nho ban - Da Nang Miss you", "Take you away" y "Chao Da Nang". (Hello Da Nang), que ha recibido una cálida respuesta del público.

“Da Nang FantastiCity” será una invitación de bienvenida a los turistas para que vengan, exploren y disfruten de la belleza de la ciudad, dijo.

El videoclip se puede ver en https://www.youtube.com/channel/UCTGGn0_rrV7peBl2a25GDcA, y en algunas otras plataformas digitales./.