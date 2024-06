Ciudad de Da Nang aspira a convertirse en destino de turismo de bodas

Da Nang, Vietnam (VNA)- El Departamento de Turismo de la ciudad vietnamita de Da Nang organizó una conferencia para promover el desarrollo del turismo de bodas y dar la bienvenida a un grupo internacional de famtrip (viajes de familiarización) que explora este tipo de turismo.



En una boda en Da Nang (Fuente: VNA)



En el evento efectuado el 5 de junio, esta entidad anunció un plan para desarrollar el turismo de bodas y un programa piloto para atraer más turistas a la ciudad central en el período 2024-2025 con el mensaje "Da Nang - Donde comienza la felicidad".

La subdirectora del Departamento, Nguyen Thi Hoai An, dijo que la localidad aspira a convertirse en un destino profesional de turismo de bodas con itinerarios de viaje atractivos para las parejas y sus invitados.



Reveló que, en los primeros cinco meses de 2024, Da Nang acogió cuatro bodas de parejas indias con más de mil 200 invitados y brindó consultas sobre servicios de casamiento para más de 26 parejas.



Aunque las cifras son todavía modestas, el turismo de bodas está contribuyendo poco a poco a la estructura de la industria turística de la ciudad, señaló.



Del 5 al 9 de junio, la ciudad dará la bienvenida a 20 organizadores de bodas profesionales y reconocidos de las grandes ciudades de la India, como Mumbai, Nueva Delhi, Calcuta y Ahmedabad, y Bangkok de Tailandia.



David Ippersiel, director general del hotel Sheraton Grand Da Nang, compartió que la colaboración entre los organizadores de bodas internacionales y el Departamento de turismo de la ciudad no sólo popularizará la imagen de Da Nang, sino que también traerá recuerdos inolvidables a las parejas y sus familias.



Junto con la isla de Phu Quoc en la provincia sureña de Kien Giang, Da Nang también está demostrando ser uno de los destinos destacados de Vietnam para el turismo de bodas.



Desde principios de 2024, la ciudad ha sido elegida continuamente como destino de bodas por los indios superricos. No sólo atrae visitantes internacionales, este modelo de turismo también se está convirtiendo en una tendencia que interesa a muchas celebridades nacionales.



Estas señales positivas muestran las grandes perspectivas de este segmento de mercado potencial.



Vietnam tiene todas las ventajas para desarrollar el turismo de bodas con muchas playas encantadoras, un rico patrimonio, complejos turísticos de alto nivel, gastronomía diversa, gente amable e infraestructura y servicios turísticos bien invertidos.



Aunque es un mercado relativamente nuevo, el turismo de bodas puede aportar importantes beneficios al sector hotelero de Vietnam, porque quienes practican el turismo de bodas suelen tener abundante capacidad financiera y están dispuestos a gastar grandes cantidades de dinero en el evento más importante de su vida.



Además, las bodas de parejas extranjeras suelen contar con la participación de cientos de invitados de muchas partes del mundo. Además de utilizar alojamiento y disfrutar de cenas y los servicios de compras en el lugar elegido para la boda, muchos invitados también planean extender su viaje para tener experiencias de viaje más profundas./.