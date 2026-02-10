Ciudad de Can Tho refuerza el control de la pesca ilegal

Can Tho, Vietnam (VNA) – La ciudad vietnamita de Can Tho está intensificando las medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con una política firme según la cual las embarcaciones que no cumplan con las regulaciones no podrán salir de los puertos.



El coronel Pham Le Xuan Binh, comandante del Comando de Guardafronteras de Can Tho en una reunión sobre la IUU. (Fuente: VNA)

Recientemente, una delegación del Ministerio de Defensa inspeccionó los esfuerzos de prevención de la pesca ilegal en el Comando de Guardafronteras municipal y en la Estación de Guardafronteras de Trung Binh, centrándose en el control de entrada y salida de embarcaciones, así como en la gestión y coordinación en los puertos pesqueros y las desembocaduras de los ríos.Las autoridades locales informaron que en la localidad ya no existen embarcaciones “de tres sin”: sin certificado de registro, sin licencia de pesca y sin certificado de inspección.Se ha ordenado a los guardafronteras controlar estrictamente las embarcaciones mediante software de gestión pesquera, supervisar de cerca los movimientos en los estuarios y negar la salida a cualquier buque que carezca de los documentos requeridos o del equipo de seguridad necesario.Representantes del Comando de Guardafronteras municipal y de la Estación de Trung Binh señalaron que, además de reforzar las inspecciones, también se han intensificado las labores de comunicación. Se han organizado seis cursos de capacitación con la participación de más de 600 pescadores, propietarios de embarcaciones y capitanes.Asimismo, las campañas de divulgación y la distribución de folletos han contribuido a concienciar a la comunidad pesquera local sobre 14 tipos de infracciones relacionadas con la pesca INDNR.Vietnam ha estado trabajando intensamente para cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) sobre la prevención y el control de la pesca IUU, con el objetivo de que se levante la advertencia de “tarjeta amarilla”.La CE emitió una advertencia de “tarjeta amarilla” a Vietnam en 2017. Esta puede derivar en una “tarjeta verde” si el problema se resuelve, o en una “tarjeta roja” si no se logra. Una “tarjeta roja” podría conducir a la prohibición de las exportaciones de productos acuáticos vietnamitas a la Unión Europea./.