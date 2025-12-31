Ciencia, tecnología y transformación digital son clave para el desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) - La Oficina Permanente del Comité Directivo Central sobre el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Transformación Digital emitió un comunicado con la conclusión del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, tras la reunión de evaluación del trabajo realizado durante 2025 y las directrices para el año próximo.

Durante la Conferencia de balance del Comité Directivo Central sobre el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Transformación Digital. (Foto: VNA)

La reunión, celebrada el 25 de diciembre, se llevó a cabo de manera presencial en la sede del Partido y fue transmitida en línea a 34 provincias y ciudades del país. A la cita acudieron altos funcionarios del Partido y del Gobierno, así como jefes de agencias estatales, ministros, presidentes de los Comités populares provinciales y expertos en ciencia y tecnología.

En su intervención, el secretario general To Lam destacó los avances más significativos en la implementación de la Resolución 57-NQ/TW, que ha orientado el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en Vietnam.

Entre los logros más importantes se encuentra la creación de un marco legal más robusto, con la promulgación de numerosas leyes y reglamentos que han permitido establecer las bases para el crecimiento sostenido en estos campos. Además, se asignó un 3% del presupuesto estatal a proyectos de ciencia y tecnología, y se han logrado avances notables en la digitalización de la administración pública.

La colaboración entre el Gobierno, las universidades y el sector privado también comenzó a consolidarse, con el impulso de parques tecnológicos, ciudades inteligentes y centros de innovación. La contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación al Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam alcanzó un 16,4% en 2025.

A pesar de los avances, el líder partidista subrayó varias dificultades que aún deben abordarse. Entre ellas, mencionó la falta de celeridad en la promulgación de algunos reglamentos esenciales, lo que ha retrasado la implementación de ciertas políticas.

También hizo hincapié en la debilidad de la infraestructura digital en las zonas rurales y en la falta de profesionales altamente capacitados en áreas clave como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Además, advirtió sobre el lento progreso en la construcción de bases de datos nacionales y la falta de eficiencia en la distribución de recursos financieros.

De cara al año 2026, considerado un año crucial para la implementación de las políticas trazadas en el XIV Congreso Nacional del Partido, el secretario general To Lam insistió en la necesidad de que la ciencia, la tecnología y la transformación digital sean el motor del desarrollo económico del país.

Señaló que 2026 debe ser un año de "acción decidida", con énfasis en la creación de infraestructura digital eficiente, el desarrollo de nuevas capacidades en innovación y la promoción de la educación y la formación en tecnologías clave.

Además, reiteró la importancia de garantizar la seguridad de la información y la protección de los datos, dos condiciones imprescindibles para el desarrollo sostenible de Vietnam. En este sentido, destacó que la ciberseguridad y la protección de la privacidad deben ser prioridades a la hora de implementar nuevas tecnologías.

También hizo un llamado a la colaboración entre el Estado, las universidades y las empresas para crear un ecosistema de innovación que impulse el desarrollo económico.

Indicó que las empresas deben ser las principales impulsoras de la innovación, mientras que el Gobierno debe desempeñar un papel clave como facilitador y "cliente inicial" de los productos tecnológicos desarrollados en el país.

Asimismo, resaltó la importancia de evitar el despilfarro de recursos y garantizar que las inversiones en ciencia y tecnología sean rentables y eficaces.

Pidió a las agencias gubernamentales y las autoridades locales implementar los planes con rapidez, asegurando que cada tarea y objetivo sea medido y evaluado de manera efectiva.

Subrayó que 2026 debe marcar el paso de la teoría a la práctica, transformando las políticas en resultados tangibles para la población y las empresas.

En su mensaje, dejó claro que la ciencia, la tecnología y la innovación no solo son áreas de desarrollo, sino las fuerzas motoras que determinarán el crecimiento rápido y sostenible de Vietnam en los próximos años.

La Oficina del Comité Central del Partido será responsable de coordinar la elaboración del programa de trabajo para 2026, con el objetivo de acelerar la transformación digital en todos los sectores clave de la economía. /.