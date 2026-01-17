Centros de datos, un nuevo imán inmobiliario en Vietnam

Vietnam contará con un centro de datos con una capacidad de más de 100 MW, también conocido como centro de gran escala, equivalente a los grandes centros de datos del mundo. (Foto: VNA)

El auge de la inteligencia artificial (IA) está remodelando el mercado inmobiliario de centros de datos en Vietnam, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh, donde este segmento atrae cada vez más a inversores nacionales y extranjeros.



Apenas unos meses después de que la corporación Accelerated Infrastructure Capital (AIC) y el banco VietinBank anunciaran su cooperación para desarrollar un complejo de centros de datos de IA de dos mil millones de dólares, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh estableció un grupo de trabajo interinstitucional para acelerar el ritmo de construcción, resolver los obstáculos y apoyar a los inversores en el cumplimiento procedimientos, de acuerdo con las regulaciones.



La obra se construye en un terreno de 10 hectáreas en el Parque Industrial Tan Phu Trung, un área estratégica con conexiones de infraestructura ventajosas para electricidad, telecomunicaciones y logística, que cumple con los estándares internacionales para centros de datos de hiperescala y neocloud.



Además, Ciudad Ho Chi Minh está siendo testigo de una fuerte ola de inversión en el sector de centros de datos, sobre todo un mega centro de datos dedicado al desarrollo de IA, con una inversión total de aproximadamente dos mil millones de dólares de un consorcio de inversores, incluido el grupo estadounidense Microsoft.



Según un informe de CBRE Vietnam, la explosión de la IA y la creciente demanda de servicios de computación en la nube están impulsando una ola de inversión en megacentros de datos y servicios de ubicación conjunta de servidores.



Esta tendencia está atrayendo particular atención de los inversores inmobiliarios, que buscan capitalizar el rápido crecimiento del mercado.



Se espera que la confianza de los inversores en el mercado de centros de datos siga aumentando en el futuro próximo. Con una base sólida impulsada por la IA y la computación en la nube, sumada a una fuerte demanda del mercado, el mencionado campo ofrece importantes oportunidades para que los comerciantes amplíen las operaciones y aprovechen el potencial de crecimiento a largo plazo. En Vietnam, con una capacidad operativa total que actualmente ronda los 104 MW, el tamaño del mercado sigue siendo relativamente pequeño, solo alrededor de una décima parte del mercado líder, China.



Sin embargo, su modesta escala actual no refleja plenamente su potencial de desarrollo futuro. Se espera que Ciudad Ho Chi Minh se convierta en un importante centro de crecimiento, especialmente con proyectos cuya construcción ya ha comenzado o está a punto de iniciar.



Trang Le, directora general de la empresa de servicios inmobiliarios JLL Vietnam, dijo que el país indochino está atrayendo la atención de los inversores internacionales en el sector de centros de datos debido a su gran potencial de crecimiento.



Aunque el tamaño actual del mercado todavía se ve modesto en comparación con algunos países de la región, la combinación de planificación eléctrica estratégica, diversas fuentes de energía renovable y la demanda cada vez más fuerte de digitalización de las empresas nacionales serán la base para el crecimiento del mercado de centros de datos de Vietnam, especialmente ante el desarrollo vertiginoso de la IA y la creciente migración de infraestructura de datos en la región, puntualizó.



Según CBRE, el mercado de centros de datos en Vietnam está creciendo rápidamente, impulsado por una fuerte transformación digital, el aumento de las tasas de uso de Internet y el apoyo activo del Gobierno al desarrollo de infraestructura digital.



A pesar de que todavía se considera un mercado emergente, Vietnam posee una importante ventaja competitiva, sobre todo los bajos costos de construcción de centros de datos, con un promedio de alrededor de 7 dólares/W, se encuentran entre los más bajos de la región Asia-Pacífico. Esto se considera un factor clave para atraer más capital de inversión a la nación en medio de una competencia regional cada vez más feroz./.