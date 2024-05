Celebrarán en Hanoi el Festival de Cine de Japón en línea

Hanoi (VNA) El Festival de cine japonés en línea tendrá lugar del 5 de junio al 3 de julio, según informó el Centro de Intercambio Cultural de Japón en Hanoi, citado por el diario Nhan dan (Pueblo).



Una escena en la película “Baby assasins” (Fuente: Nhan Dan)



En la edición de este año, la tercera del festival, se proyectarán 20 largometrajes de diversos géneros y dos famosas series de televisión.



El público tendrá oportunidad de disfrutar de las películas en el portal en línea del festival, que estará abierto desde las 10 horas del 5 de junio hasta las 10 horas del 3 de julio (hora de Vietnam).



Las películas que se presentarán son “Baby Assasins”, “The Handsome Suit”, “I Go Gaga: Welcome Home, Mom” y “We Are Broke, my Lord!”, entre otras.



Los aficionados al cine japonés podrán acceder al siguiente enlace para ver los filmes: https://watch.jff.jpf.go.jp/page/jffonline2024/.