Celebrarán elecciones anticipadas en zona especial de Truong Sa

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El Consejo Electoral Nacional aprobó la organización de elecciones anticipadas en algunas unidades de la zona especial de Truong Sa y la Brigada de Fuerzas Especiales Navales 5 en la provincia vietnamita de Khanh Hoa.

El comandante de la isla Song Tu Tay recibió las urnas del grupo de trabajo de la Brigada 146, Región 4 de la Armada. (Fuente: VNA)



En concreto, la circunscripción electoral número 4, en la Brigada de Fuerzas Especiales Navales 5, comuna de Dong Hai, llevará a cabo las elecciones el 5 de marzo. En la zona especial de Truong Sa, 20 locales de votación en las islas recibirán a los electores el 8 de marzo.



Solo las circunscripciones electorales número 14 y número 1 se ajustarán a la fecha de las elecciones nacionales, el 15 de marzo.



El secretario del Partido Comunista de Vietnam en Khanh Hoa, Nghiem Xuan Thanh, instó a las localidades a continuar revisando la lista de votantes, asegurando el derecho al voto; proporcionando información completa sobre el tiempo y el local de votación; y ejecutando correctamente el proceso de distribución de boletas, conteo de votos, sellado y la presentación de resultados conforme a la ley.



Toda la provincia ha publicado la lista de más de 1,6 millones de votantes en las 65/65 comunas, barrios y zonas especiales. Se han aprobado 1.123 locales de votación.



La provincia elegirá a 12 diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura de entre 20 candidatos; a 67 miembros al Consejo Popular Provincial de entre 108 candidatos y a 1.392 representantes del Consejo Popular Comunal de entre 2.317 candidatos./.