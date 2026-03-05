Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Celebrarán elecciones anticipadas en zona especial de Truong Sa

El Consejo Electoral Nacional aprobó la organización de elecciones anticipadas en algunas unidades de la zona especial de Truong Sa y la Brigada de Fuerzas Especiales Navales 5 en la provincia vietnamita de Khanh Hoa.

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El Consejo Electoral Nacional aprobó la organización de elecciones anticipadas en algunas unidades de la zona especial de Truong Sa y la Brigada de Fuerzas Especiales Navales 5 en la provincia vietnamita de Khanh Hoa.

    El comandante de la isla Song Tu Tay recibió las urnas del grupo de trabajo de la Brigada 146, Región 4 de la Armada. (Fuente: VNA)


En concreto, la circunscripción electoral número 4, en la Brigada de Fuerzas Especiales Navales 5, comuna de Dong Hai, llevará a cabo las elecciones el 5 de marzo. En la zona especial de Truong Sa, 20 locales de votación en las islas recibirán a los electores el 8 de marzo.

Solo las circunscripciones electorales número 14 y número 1 se ajustarán a la fecha de las elecciones nacionales, el 15 de marzo.

El secretario del Partido Comunista de Vietnam en Khanh Hoa, Nghiem Xuan Thanh, instó a las localidades a continuar revisando la lista de votantes, asegurando el derecho al voto; proporcionando información completa sobre el tiempo y el local de votación; y ejecutando correctamente el proceso de distribución de boletas, conteo de votos, sellado y la presentación de resultados conforme a la ley.

Toda la provincia ha publicado la lista de más de 1,6 millones de votantes en las 65/65 comunas, barrios y zonas especiales. Se han aprobado 1.123 locales de votación.

La provincia elegirá a 12 diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura de entre 20 candidatos; a 67 miembros al Consejo Popular Provincial de entre 108 candidatos y a 1.392 representantes del Consejo Popular Comunal de entre 2.317 candidatos./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top