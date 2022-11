Celebran semana de cine y programa caritativo de Hungría en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La Semana de Cine y un programa caritativo de Hungría se celebran del 25 al 29 del corriente mes en Ciudad Ho Chi Minh, bajo el auspicio del Consulado General del país europeo en la localidad, en colaboración con la Asociación de Filmes municipal.



En la Semana de Cine Húngaro, el público tiene la oportunidad de disfrutar cinco películas, a saber: Cream; Liza, the Fox Fairy (Un hada llamada Liza); Vuk: The Little Fox (Vuk, un zorrito muy astuto); The Treasure of Swamp Castle (El tesoro de Pantano Castillo); y Budapest Noir (Crimen en Budapest).



En particular, después de cada proyección, se presentará a la audiencia un plato o postre húngaro especial preparado por el chef Béla Prohászka.



Las películas de proyectan de manera gratuita a las 19:00, en el cine Cinestar Hai Ba Trung, situado en el no. 135 de la calle Hai Ba Trung, en el distrito 1.



Se pueden registrar los boletos por correo electrónico: eventungary.hcm@mfa.gov.hu o recibirlos directamente en el cine.

Mientras, el programa benéfico Goc Hungary (rincón húngaro) pone en venta especialidades y productos tradicionales de ese país, y las ganancias se donarán a la Asociación de Apoyo a Discapacitados y Huérfanos de Ciudad Ho Chi Minh./.