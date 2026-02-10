Celebran fiesta del Nuevo Año Lunar en Brasil

Buenos Aires (VNA) - La Embajada de Vietnam en Brasil organizó una fiesta del Nuevo Año Lunar en Sao Paulo, destinado a la comunidad vietnamita residente en el país suramericano.

Delegados participantes en la cita (Foto: Cortesía de la Embajada de Vietnam en Brazil)

El evento celebrado el sábado último contó con la participación de cerca de 80 invitados, entre representantes de la comunidad vietnamita en varios estados de Brasil, así como amigos y socios locales.

En su intervención, el embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, transmitió a los connacionales sus mejores deseos por el Año Nuevo y ofreció un panorama de los principales logros socioeconómicos del país en 2025.

A pesar de los numerosos desafíos, en particular los efectos severos de desastres naturales y tormentas, Vietnam logró cumplir en lo fundamental los principales objetivos del año, mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y mejorar de manera continua el nivel de vida de la población, expresó el jefe de la misión diplomática vietnamita.

También destacó la especial importancia del XIV Congreso del Partido, que definió los grandes objetivos y orientaciones para el período 2026–2030, con visión hasta 2045, reafirmando el desarrollo rápido y sostenible, así como el papel de la comunidad vietnamita en el exterior como parte inseparable de la nación y un recurso importante para el desarrollo del país./.