Celebran 80.º aniversario de la fundación del Gobierno de Vietnam

Hanoi (VNA) - Una solemne ceremonia para conmemorar el 80.º aniversario de la fundación del Gobierno de la República Socialista de Vietnam (28 de agosto de 1945 - 2025) se realizó hoy en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi.

Panorama del evento. Foto: Thong Nhat-VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam habla en el evento. Foto: Thong Nhat - VNA

El primer ministro Pham Minh Chinh habla en el evento. Foto: Duong Giang-VNA

El secretario general del Partido Comunista, To Lam, y el primer ministro Pham Minh Chinh, junto con delegados, visitan una exposición fotográfica sobre las actividades del Gobierno a lo largo de los años, realizada por la Agencia Vietnamita de Noticias. Foto: Duong Giang - VNA

Participantes en el evento. Foto: Duong Giang - VNA

Participantes en el evento. Foto: Duong Giang - VNA

El evento tiene lugar en un contexto de celebración por las ocho décadas de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre), y fue transmitido en vivo a través del canal VTV1 de la Televisión Nacional de Vietnam.

La ceremonia contó con la presencia de altos dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno a lo largo de los años, incluidos el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam; el exsecretario general del PCV Nong Duc Manh; el presidente de la República, Luong Cuong; el primer ministro Pham Minh Chinh; el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y otros líderes destacados del país. Varias instituciones y organizaciones también enviaron ramos de flores en señal de felicitación.

En su discurso, el premier Minh Chinh expresó su profundo agradecimiento a los funcionarios del Partido y del Estado que han liderado y apoyado al Gobierno en tiempos difíciles. También reconoció la contribución de los miembros del Gobierno y las agencias gubernamentales en la construcción y el desarrollo del país.

Remarcó que el Gobierno provisional de la República Democrática de Vietnam (ahora República Socialista de Vietnam) fue establecido el 28 de agosto de 1945 bajo la presidencia de Ho Chi Minh, marcando el inicio del primer gobierno revolucionario en la historia del país.

A lo largo de estos 80 años, dijo, el Ejecutivo vietnamita ha superado numerosos desafíos y ha logrado importantes victorias, desde la lucha contra la colonización francesa hasta la liberación del sur y la reunificación del país. También ha jugado un papel crucial en la construcción del Estado socialista y la implementación de reformas económicas que han propiciado el desarrollo del país y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Minh Chinh subrayó que, en la nueva etapa de desarrollo, el Gobierno continuará fortaleciendo los logros alcanzados y enfocándose en los objetivos estratégicos establecidos en el XIII Congreso del Partido.

El Gobierno tiene como meta lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 8% para el año 2025, sentando las bases para un crecimiento sólido en el período 2026-2030. Se impulsarán tres áreas clave: el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, y la integración internacional. Su objetivo es construir una economía autosuficiente y abierta, mientras se impulsa el desarrollo sostenible.

También señaló que el Gobierno está concentrado en el desarrollo de infraestructura clave, incluidos proyectos de autopistas, aeropuertos, puertos marítimos y otras infraestructuras esenciales para el crecimiento económico y la calidad de vida de la población. El Gobierno espera cumplir con los objetivos establecidos para el desarrollo de infraestructuras, como la construcción de más de tres mil kilómetros (km) de carreteras de alta velocidad y más de mil km de carreteras costeras para finales de 2025.

Uno de los logros más importantes mencionados por el Primer Ministro es la finalización anticipada de un objetivo establecido hace cinco años: la eliminación de viviendas temporales y en mal estado en todo el país. Hasta la fecha, se han construido más de 334 mil casas para los más necesitados, mejorando las condiciones de vida de miles de familias.

Destacó las lecciones importantes aprendidas en los períodos de desarrollo pasados e hizo un llamado a todos los funcionarios públicos y ciudadanos para que asuman con responsabilidad su papel en el avance del país. Subrayó la importancia de la unidad nacional, el espíritu de solidaridad y el compromiso de todos en la construcción de un Vietnam próspero y democrático.

Reiteró que el Gobierno está decidido a mantener su impulso hacia una nueva era de desarrollo, enfrentando los retos y aprovechando las oportunidades del contexto global y nacional.

Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido, el acompañamiento de la Asamblea Nacional, y con el apoyo del Frente de la Patria y la determinación del Gobierno, los objetivos del país se cumplirán, llevando a Vietnam a un futuro más próspero y fuerte, compitiendo con las naciones más desarrolladas del mundo.

La ceremonia no solo fue un momento para rendir homenaje a los logros alcanzados en estos 80 años, sino también un compromiso del Gobierno para continuar guiando al país hacia un futuro lleno de prosperidad, desarrollo y felicidad./.