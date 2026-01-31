Canciller vietnamita sostiene conversación telefónica con homólogo venezolano

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, mantuvo una conversación telefónica con el canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, en la cual expresó su agradecimiento a los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por sus mensajes de felicitación por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido de Vietnam (PCV).

En la cita (Fuente: VNA)

En la cita efectuada la víspera, Hoai Trung también agradeció a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, por sus respectivas felicitaciones al secretario general del PCV, To Lam, por su reelección para un nuevo mandato.

Durante la llamada, el ministro vietnamita informó a su homólogo sobre los principales resultados del XIV Congreso y destacó que Vietnam sigue de cerca la situación en Venezuela, compartiendo los desafíos que enfrenta su pueblo.

Reafirmó la postura del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas de valorar la tradicional amistad y solidaridad con el PSUV, el Gobierno y el pueblo de Venezuela.

Vietnam espera consolidar y profundizar aún más la relación bilateral tradicional, haciéndola más sustancial y efectiva, aseguró.

Yván Gil Pinto, por su parte, mostró su admiración por los importantes logros socioeconómicos de Vietnam y su creciente prestigio y proyección internacional a lo largo del proceso de Doi Moi (Renovación).

El Gobierno venezolano y el PSUV otorgan gran importancia a la solidaridad y la cooperación con Vietnam y desean estrechar y ampliar aún más los lazos bilaterales en el marco de su Asociación Integral en el nuevo contexto, afirmó.

Tras intercambiar opiniones sobre los acontecimientos recientes en sus respectivos partidos y países, los dos cancilleres acordaron reanudar y mantener eficazmente los mecanismos de cooperación bilateral, comenzando con la cuarta reunión del Comité Intergubernamental y las consultas políticas entre ambas cancillerías.

Ambas partes se comprometieron a revisar conjuntamente los acuerdos existentes y los proyectos conjuntos, mientras exploran posibles iniciativas y proyectos alineados con las fortalezas y necesidades de cada parte, con miras a construir una nueva agenda bilateral que contribuya a avanzar la Asociación Integral para el beneficio de ambos pueblos y para la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en sus respectivas regiones y el mundo./.