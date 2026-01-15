Canciller vietnamita recibe al secretario general de la ASEAN

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibe en Hanoi al secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn. (Foto: VNA)

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió en Hanoi al secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, quien se encuentra de visita en el país indochino para asistir a la VI Reunión de Ministros Digitales de la ASEAN (ADGMIN).



En el encuentro, Hoai Trung elogió el papel activo y las importantes contribuciones del Secretario General de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de la Secretaría de la ASEAN al trabajo conjunto del bloque, así como su continuo apoyo y estrecha cooperación con Vietnam en los últimos años.



Subrayó la importancia de la unidad, la solidaridad y un fuerte enfoque en el avance de los objetivos de desarrollo de la Comunidad de la ASEAN. Señaló que los Estados miembros de la Asociación deben priorizar los recursos para implementar eficazmente la Visión 2045 de la Comunidad de la ASEAN y sus planes estratégicos, a la vez que apoyan la participación efectiva de Timor-Leste y su plena integración en los marcos de cooperación del bloque.



Ante la complejidad de los acontecimientos regionales y globales, la ASEAN debe seguir reforzando su solidaridad y su papel central, fortaleciendo su resiliencia y autonomía estratégica, y respondiendo con rapidez y eficiencia a los desafíos y puntos críticos, salvaguardando así la paz, la seguridad y la estabilidad para el desarrollo económico de la región, señaló.



El ministro también destacó la importancia de promover la cooperación económica, comercial, de inversión y en conectividad mediante la implementación y utilización productiva de acuerdos regionales como el Acuerdo sobre el Comercio de Bienes de la ASEAN (ATIGA) y la Red Eléctrica de la ASEAN (APG), aprovechando al mismo tiempo los nuevos motores de crecimiento, como la innovación, la transformación digital, la economía digital y el fortalecimiento de las alianzas científicas y tecnológicas entre los Estados miembros de la ASEAN y con socios externos.



Instó a la Secretaría de la ASEAN a apoyar a los Estados miembros en el estudio y la propuesta de iniciativas prácticas no solo en materia de cooperación económica, comercial y de inversión, sino también en el fortalecimiento de las capacidades de alerta temprana, respuesta y resolución de problemas para abordar los desafíos que afectan la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, aprovechando instrumentos y mecanismos como la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC).



Con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), programado del 19 al 25 de enero, Hoai Trung afirmó que, basándose en una revisión exhaustiva de 40 años del proceso de renovación, el congreso identificará los objetivos y orientaciones generales de desarrollo de Vietnam para una nueva era.



Vietnam continuará aplicando una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, así como la multilateralización y diversificación de las relaciones internacionales, enfatizó, añadiendo que la ASEAN siempre ha desempeñado un papel estratégico e importante en la política exterior de Vietnam.



Vietnam se compromete a trabajar activamente con otros Estados miembros para construir una Comunidad de la ASEAN unida, resiliente y fuerte, a la vez que promueve y refuerza el papel central del bloque en la arquitectura regional en evolución.



Por su parte, Kao elogió los logros socioeconómicos de Vietnam, señalando que el país se ha convertido en un modelo de desarrollo sostenible.



Reiteró que la Secretaría de la ASEAN está dispuesta a apoyar a los Estados miembros en la consecución de los objetivos de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y los planes estratégicos asociados. Confirmó además su asistencia al III Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), programado para 2026.