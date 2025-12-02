Buscan Vietnam y Cuba elevar comercio a 500 millones de USD

La Habana (VNA) - Vietnam y Cuba implementarán medidas concretas para elevar el comercio bilateral a 500 millones de dólares en el futuro cercano.

Firma del acta de la reunión (Foto: VNA)

Este acuerdo fue alcanzado entre la viceministra vietnamita de Industria y Comercio Phan Thi Thang y su homóloga cubana de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Déborah Rivas Saavedra, quienes copresidieron, el 1 de diciembre en La Habana, la primera Reunión del Comité Conjunto para la Implementación del Acuerdo Comercial Vietnam-Cuba.

Este evento marca un hito al ser la primera vez que ambas partes establecen un mecanismo de diálogo regular para evaluar el progreso del acuerdo, proponer soluciones a los obstáculos y definir prioridades clave para su implementación efectiva. La reunión tiene lugar en el contexto de la celebración del 65º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (2 de diciembre de 1960-2025), con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión.

Durante la cita, se evaluaron las relaciones económicas, comerciales y de inversión bilaterales, a cinco años de la entrada en vigor del acuerdo, el 1 de abril de 2020. Las dos partes acordaron adoptar políticas y mecanismos que eliminen dificultades y obstáculos, priorizando la resolución de problemas de pagos, con el fin de facilitar la inversión y las actividades comerciales de las empresas vietnamitas en Cuba.

La viceministra Phan Thi Thang destacó que, a pesar del contexto desafiante marcado por la pandemia de la COVID-19, la crisis económica global y las dificultades internas de Cuba, el volumen de comercio bilateral se mantuvo estable en torno a los 200 millones de dólares, lo que refleja el esfuerzo conjunto de ambos países por impulsar sus relaciones comerciales.

Además, resaltó que las oportunidades de cooperación entre Vietnam y Cuba aún cuentan con un amplio potencial de crecimiento.

Por su parte, Déborah Rivas Saavedra señaló las fortalezas de Cuba en biotecnología y destacó el potencial de cooperación en inversiones, especialmente en el desarrollo conjunto de vacunas, medicamentos y productos biológicos de origen natural, así como en la expansión de la capacidad de producción de productos biomédicos de alta calidad en Vietnam.

Al finalizar la reunión, ambas viceministras firmaron el Acta de la primera Reunión del Comité Conjunto para la Implementación del Acuerdo Comercial Vietnam-Cuba, en el que acordaron las principales acciones para mejorar la efectividad de la implementación del pacto./.