Buque de la Guardia Costera de Vietnam visita Indonesia

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El buque CSB 8001 de la Guardia Costera de Vietnam zarpó esta mañana desde Ciudad Ho Chi Minh, con una tripulación encabezada por el coronel Nguyen Tran Dong, subcomandante de la Región 3, rumbo a una visita a Indonesia.



El buque CSB 8001 de la Guardia Costera de Vietnam zarpa de Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)



El viaje, que coincide con el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto de Vietnam (19 de agosto) y del Día Nacional (2 de septiembre), representa un paso concreto para materializar el memorando de entendimiento sobre cooperación firmado en 2021.



Se trata de la primera travesía de un buque de la Guardia Costera de Vietnam a Indonesia en 2025, lo que refleja la determinación y la buena voluntad de ambas fuerzas de fortalecer la cooperación, promover la amistad tradicional y construir confianza mutua. Más allá de eso, contribuye a crear una zona marítima de paz, seguridad, cooperación y desarrollo sostenible.



Los esfuerzos conjuntos entre las guardias costeras de Vietnam e Indonesia han cobrado impulso en los últimos años, con patrullajes conjuntos en aguas adyacentes, visitas mutuas de delegaciones, conferencias bilaterales alternas y ejercicios combinados de búsqueda y rescate, así como de respuesta a incidentes marítimos. Un hito notable tuvo lugar en octubre de 2024, cuando el buque KN Pulau Dana 323 de Indonesia atracó en Ba Ria-Vung Tau, actualmente parte de Ciudad Ho Chi Minh, para realizar intercambios con oficiales vietnamitas.

El mayor general Ngo Binh Minh, comandante de la Región 3 de la Guardia Costera, señaló que la misión busca compartir experiencias en la aplicación de la ley marítima, al tiempo que impulsa la cooperación internacional, protege el medio ambiente y mantiene la paz y estabilidad en el mar.



Está previsto que la delegación realice visitas de cortesía a las autoridades y dirigentes de la guardia costera de Indonesia, mantenga reuniones bilaterales, participe en intercambios deportivos con oficiales y marineros indonesios, y visite lugares culturales en Yakarta. También se incluye un ejercicio marítimo conjunto.



La visita está llamada a reforzar la capacidad de ambas fuerzas para manejar situaciones marítimas y abrir nuevas vías para una cooperación práctica y eficaz en el futuro./.