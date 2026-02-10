Brasil y Vietnam fortalecen cooperación comercial

Buenos Aires (VNA) - La Cámara de Comercio Brasil–Vietnam (BVC) y la Cámara de Comercio e Industria Brasil–Vietnam del estado de Espírito Santo (CCBV-ES) firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para fortalecer las oportunidades de negocios entre empresas de ambos países, con el apoyo de la embajada de Hanoi en el país suramericano.

En el acto de rúbrica (Foto: Cortesía de la Embajada de Vietnam en Brasil)

La ceremonia de firma, realizada en Sau Paulo el último sábado, contó con la presencia del embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, y de Pham Hong Trang, jefa de la Oficina Comercial, así como de representantes y miembros de ambas cámaras, entre ellos Paulo Lam, Pascal Vo y Augusto Buffulin.

De acuerdo con el contenido del Memorando, ambas partes acordaron intensificar la coordinación en el apoyo a las empresas, la organización de misiones comerciales, el intercambio de información estratégica y la implementación de iniciativas conjuntas para el desarrollo de negocios bilaterales.

El embajador Bui Van Nghi subrayó la importancia de la cooperación entre las instituciones para impulsar las relaciones económicas bilaterales, destacando que el trabajo coordinado entre las cámaras contribuye directamente a conectar a las empresas y a generar resultados concretos.

Por su parte, Victor Key, presidente de la BVC, afirmó que el Memorando no representa solo un acto formal, sino también un compromiso de largo plazo para conectar redes, compartir conocimientos y transformar oportunidades en proyectos concretos para las empresas.

El presidente de la CCBV-ES, Bernard Vassas, señaló que la relación entre Brasil y Vietnam va más allá del comercio, destacando el papel de la cultura y el deporte como herramientas estratégicas para la integración y el fortalecimiento de los vínculos institucionales.

Tras la firma, ambas cámaras coordinarán acciones de promoción comercial, delegaciones empresariales, eventos conjuntos y apoyo institucional a sus miembros, consolidando una agenda compartida para profundizar las relaciones económicas y comerciales entre Brasil y Vietnam./.