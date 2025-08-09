Bélgica ayuda a Vietnam a superar consecuencias del Agente Naranja

Bruselas (VNA) El pueblo y los dirigentes de Bélgica apoyan los esfuerzos de cooperación internacional para superar las consecuencias de la guerra en Vietnam, sobre todo el Agente Naranja, según dijo Joseph-Michel de Grand Ry, ex cónsul honorario de Hanoi en Bruselas.



Joseph-Michel de Grand Ry, ex cónsul honorario de Hanoi en Bruselas, en la entrevista. (Fuente: VNA)

Durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en esta capital, De Grand Ry expresó su profunda compasión por las pérdidas y el dolor que están sufriendo las víctimas del Agente Naranja/dioxina en el país indochino.

La visita oficial del rey Felipe de Bélgica a Vietnam en pasado abril fue de especial importancia. Durante el viaje, el rey visitó el Museo de los Vestigios de Guerra en Ciudad Ho Chi Minh y dedicó un amplio tiempo a recorrer el área de exhibición de fotos y objetivos sobre las víctimas del Agente Naranja, rememoró.

El Rey está profundamente preocupado por las graves consecuencias que esta sustancia química ha causado al pueblo vietnamita. Al presenciar la situación de las víctimas, quienes presentan graves dificultades de movilidad e inteligencia, se sintió profundamente conmovido.

Estas imágenes son la prueba más clara de un desastre humanitario que continúa, a pesar del fin de la guerra hace medio siglo, reiteró.

Según De Grand Ry, el Agente Naranja es una de las consecuencias más graves y duraderas de la guerra de Vietnam.

Aunque han pasado más de 50 años, subrayó, los efectos de esta sustancia química tóxica siguen presentes en la vida de millones de familias vietnamitas, afectando incluso a las próximas generaciones, y resulta muy preocupante que sus efectos perdurarán otras dos o tres décadas más.

Actualmente, Bélgica está implementando numerosas iniciativas humanitarias para apoyar a las víctimas del Agente Naranja en Vietnam, especialmente la campaña anual de recaudación de fondos impulsada por Chris Geyskens, presidenta de la filial de la Asociación de Hoi An para las Víctimas del Agente Naranja en Bruselas, mediante torneos de golf benéficos.

Desde una perspectiva de diplomacia popular, dijo que los informes televisivos sobre las víctimas del Agente Naranja han creado un fuerte efecto spillover en la opinión pública belga, compartió.

Se están celebrando debates de alto nivel en los Parlamentos belga y francés con el objetivo de adoptar una resolución que condene el uso de productos químicos tóxicos en la guerra y llame a la comunidad internacional a aumentar su apoyo a Vietnam para superar las consecuencias del Agente Naranja, enfatizó.

Manifestó su convicción de que la Cámara de Representantes belga apruebe oficialmente esta resolución en los próximos dos o tres meses, que, una vez ratificada, será la segunda resolución del Parlamento belga relacionada con el problema del Agente Naranja en Vietnam.

Al final de la entrevista, De Grand Ry ratificó una vez más su compromiso personal y colectivo, así como el de muchas organizaciones e individuos en Bélgica, de acompañar a Vietnam en la superación de las duras consecuencias dejadas por la guerra.

Bélgica desea apoyar a Vietnam para que ningún país del mundo tenga que sufrir a causa de productos químicos tóxicos, concluyó./.