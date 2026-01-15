ASEAN impulsa la cooperación en tecnología y transformación digital

Hanoi (VNA) - Entre el 12 y el 14 de enero, la ciudad de Hanoi acogió la sexta reunión de Altos Funcionarios Digitales de la ASEAN (ADGSOM), un encuentro clave que reunió a representantes de los 11 países miembros del bloque regional, así como de la Secretaría de la ASEAN y de socios internacionales.

La sexta reunión de Altos Funcionarios Digitales de la ASEAN (ADGSOM). (Fuente: VNA)

Este evento forma parte de la agenda de la sexta Reunión de Ministros Digitales de la ASEAN (ADGMIN), que se celebra del 12 al 16 de enero con el fin de fortalecer la cooperación y las iniciativas digitales en el Sudeste Asiático.

ADGSOM actúa como un órgano de coordinación y preparación para la reunión de ministros, supervisando y evaluando el progreso de los programas de cooperación digital en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Durante esta edición, los delegados de los países miembros discutieron temas prioritarios, como la mejora de la coordinación de políticas digitales, la reducción de la brecha digital, la integración de tecnologías emergentes y el desarrollo de recursos humanos digitales, en especial para la juventud y la fuerza laboral joven.

Asimismo, se realizaron reuniones con socios de la ASEAN para hacer un balance de las iniciativas en marcha y definir nuevas áreas de cooperación.

Los participantes subrayaron la importancia de garantizar una colaboración fluida y complementaria entre las acciones de la ASEAN y las de sus socios, con el objetivo de impulsar una cooperación efectiva y alineada con las prioridades digitales de la región.

Durante los encuentros también se celebraron sesiones de trabajo de los Grupos Conjuntos y del Consejo de Gobernanza, donde se evaluaron los avances de las actividades de cooperación técnica y se discutieron nuevas propuestas para la fase siguiente.

Uno de los temas centrales fue la revisión del Plan Maestro Digital de la ASEAN (ADM) 2025, que busca asegurar la interoperabilidad, coherencia y sostenibilidad en la implementación de las iniciativas digitales a nivel regional.

Los resultados y recomendaciones obtenidas en el ADGSOM serán presentadas en la Reunión de Ministros Digitales de la ASEAN, donde se discutirán las estrategias y políticas que definirán el futuro de la cooperación digital en la región.

La ADGMIN es un evento anual clave para establecer directrices estratégicas y fomentar la colaboración entre los países miembros de la ASEAN y sus socios internacionales en el contexto de la transformación digital global.

Vietnam es el país anfitrión de ADGMIN 2026, un paso importante para consolidar su papel activo en la cooperación digital regional. El tema principal de este evento será "ASEAN en adaptación: de la conectividad de infraestructura a la conectividad inteligente", lo que refleja el enfoque de la agrupación en avanzar hacia la explotación de datos, inteligencia artificial y tecnologías emergentes./.