Artista surcoreano lleva belleza de Vietnam al mundo con música

Hanoi (VNA)- Durante más de cuatro años de residencia y trabajo en Vietnam, el talentoso músico, cantante y productor musical surcoreano Joseph Kwon (también conocido como Joseph Quyen) se ha ganado el amor especial de los amantes de la música, gracias a sus productos artísticos sobre la hermosura de la naturaleza, la cultura y gente de Vietnam.

A través varias obras con estos temas, el músico surcoreano ha contribuido a difundir las particularidades culturales y los paisajes del país indochino a los amigos surcoreanos y del mundo.

Joseph Quyen posee una enorme fortuna musical con cerca de 20 álbumes compuestos, interpretados y producidos por él mismo y cientos de canciones inéditas.

Contó que cuando era un niño de 10 años, vio una película sobre Vietnam en la televisión surcoreana y se sintió atraído por las imágenes de la naturaleza, la gente y los trajes del país indochino.

Desde entonces, comenzó a estudiar sobre la historia y la cultura de Vietnam y llegó a la nación con la forma de la letra S por primera vez en 2018, enamorándose inmediatamente de este país. Decidió quedarse, considerando el lugar como su segundo hogar.

Sobre el tiempo pasado aquí, especialmente la etapa de la lucha contra la pandemia de la COVID-19, expresó la impresión por el carácter amable, abierto, resistente y compasivo de los vietnamitas.

Por lo tanto, decidió materializar la idea de aprovechar sus conocimientos y habilidades musicales logrados durante varios años en Corea del Sur e Italia para mostrar el amor fuerte por Vietnam y promover los paisajes y la cultura del país indochino a los amigos internacionales.

Hasta el momento, Joseph Quyen ha lanzado casi 10 obras musicales sobre Vietnam, tales como: "Go Vietnam go go", "Cha ca o Peace", "Vietnam", "Remember", entre otras. Particularmente, la canción "Vietnam", emitida en 2021, ha sido transmitida más de 50 veces en los canales televisivos centrales y locales.

En 2022, Joseph Quyen dejó una fuerte impresión en el público y en los medios de comunicación de Vietnam y Corea del Sur con dos videos musicales “Butterfly Flakes” y “Waiting for you, 5.000 years” que se realizaron con el respaldo de la Administración de Turismo de Vietnam en ocasión conmemorativa al 30 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales.

Después del éxito de esas obras que promueven el turismo de Vietnam, Joseph Quyen lanzó una canción sobre el Año Nuevo Lunar (Tet) que interpretó en vietnamita, elogiando la belleza de la tradición de la reunión cuando llegan el Tet y la primavera.

Siendo un artista que posee cuentas en Facebook, Youtube y Tiktok con gran cantidad de seguidores, Joseph Quyen se esfuerza por popularizar la imagen de Vietnam entre los surcoreanos, así como al mundo./.