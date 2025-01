Aniversario de nexos Vietnam – Rusia: amistad, comprensión y ayuda mutua

Moscú (VNA) - La amistad, el entendimiento mutuo y la ayuda mutua son las tres bases históricas de las relaciones entre Rusia y Vietnam, que siempre se han mantenido y siguen teniendo un significado importante para ambas partes durante muchas décadas, independientemente de las condiciones internas y externas, según una experta rusa.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países (30 de enero de 1950), Maria Zelenkova, experta principal del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos (RISI), dijo que en medio de un orden mundial cambiante, con el surgimiento de nuevos centros de poder y crecimiento económico, tanto Moscú como Hanoi reafirman su interés en desarrollar la cooperación bilateral y reconocen las oportunidades en los campos tradicionales de cooperación, así como un potencial significativo para una nueva colaboración.

El contexto geopolítico actual no sólo no limita las relaciones bilaterales, sino que también crea un impulso para que ambos países vean su cooperación de una manera nueva y adaptable a los cambios, en particular en la dirección de la digitalización, la ciencia y la tecnología, dijo Zelenkova.

También destacó la importancia de los diálogos confiables al más alto nivel, a través de los cuales ambas partes pueden discutir abiertamente todas las cuestiones políticas internacionales e intercambiar sus puntos de vista sobre los temas actuales de la agenda bilateral durante las negociaciones.

Al comentar los recientes desarrollos en la cooperación entre Rusia y Vietnam después de las visitas de alto nivel en 2024 y principios de 2025, la experta señaló que estos contactos regulares demuestran que ambos países valoran esta forma de cooperación porque los acuerdos alcanzados al más alto nivel garantizan que se implementarán en cualquier condición y sin importar las circunstancias, lo cual es crucial para ambas partes.

Según Zelenkova, las visitas de alto nivel de los líderes rusos a Vietnam en 2024 y 2025 no solo tienen como objetivo mantener un diálogo de confianza entre los líderes de los dos países, sino también aclarar y confirmar los acuerdos que se implementarán por ambas partes en los próximos años. Esto se refiere a varias áreas de cooperación, incluida la energía, la energía nuclear, el comercio, así como la ciencia, la educación y la banca.

Desde su perspectiva, Rusia considera a Vietnam como uno de sus socios más confiables y amistosos, y esta ha sido una postura constante en su política exterior. Esto se debe en parte a que los líderes de Vietnam consideran a Rusia como una de las direcciones más importantes de la política exterior del país y se esfuerzan por desarrollar la relación bilateral.

Vietnam es uno de los socios prioritarios de Rusia en el Sudeste Asiático y la región de Asia y el Pacífico. Al mismo tiempo, a Vietnam se le asigna el papel de puente en el contexto de las relaciones de Rusia con los países de la ASEAN, mientras que la propia Rusia desempeña un papel similar en las interacciones de Vietnam con la Unión Económica Euroasiática (UEEA), agregó./.