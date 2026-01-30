Amplias oportunidades para empresas de industria ferroviaria en Vietnam

La serie de proyectos de inversión para la construcción de ferrocarriles nacionales y metropolitanos planificados para los próximos 15 años generará una demanda masiva de productos industriales ferroviarios, que alcanzará unos 83,8 mil millones de dólares, lo que abre grandes oportunidades para las empresas vietnamitas especializadas en el sector.



Foto de ilustración. Fuente: VNA



Se acaban de emitir nuevas directrices importantes para el Plan de Desarrollo de la Industria Ferroviaria de Vietnam, liderado por el Ministerio de Industria y Comercio. El viceprimer ministro Bui Thanh Son encargó a los Ministerios y organismos competentes que estudien con urgencia y emitan opiniones sobre el plan, enviándolas al Ministerio de Industria y Comercio para unificar el contenido y aclarar la base legal y la autoridad de aprobación.



Previamente, a finales de diciembre de 2025, Truong Thanh Hoai, viceministro de Industria y Comercio, solicitó al Primer Ministro la revisión y aprobación del plan.



El punto destacado del plan es el objetivo de desarrollar una industria ferroviaria vietnamita moderna y sincronizada, con capacidad autónoma para diseñar, fabricar y mantener líneas de ferrocarril urbano e interregional con velocidades inferiores a 200 kilómetros por hora (km/h), avanzando hacia el dominio de la tecnología de ferrocarriles de alta velocidad a través de una hoja de ruta de tres fases.



Para el año 2030, las empresas vietnamitas podrían diseñar y fabricar equipos para 6 proyectos de ferrocarril urbano con una tasa significativa de localización en diseño, gestión, locomotoras, vagones, materiales, sistemas eléctricos, información y señalización, rieles de cambio y mantenimiento. Para 2035, las firmas nacionales tendrían la capacidad de realizar el diseño y la fabricación para 6 proyectos urbanos y 2 interregionales, aumentando drásticamente la tasa de localización y participando gradualmente en la cadena de valor del ferrocarril de alta velocidad. Para 2050, las mismas podrían ser autónomas en la mayoría de las categorías para ferrocarriles de menos de 200 km/h y asumir una alta proporción en diversas categorías del ferrocarril de alta velocidad, con miras a la exportación.



Según los cálculos del Departamento de Industria (Ministerio de Industria y Comercio), si el desarrollo sigue la planificación, la escala del mercado para la industria ferroviaria podría superar los 88,7 mil millones de dólares para el año 2050. De esta cifra, la demanda para el ferrocarril de vía de 1.000 milímetros (mm) es de cerca de 335 millones de dólares; mientras que el catálogo de servicios y bienes para el ferrocarril urbano, de alta velocidad y la vía nueva de 1.435 mm asciende a 86,5 mil millones de dólares. Un representante de la Asociación de Empresas Mecánicas de Vietnam comentó que capturar solo un tercio de la cuota de mercado en los próximos 20 a 25 años supondría un gran impulso para las empresas y para todo el sector mecánico y metalúrgico nacional.



A finales de 2025, el país contaba con 35 instalaciones que participaban en la industria ferroviaria, principalmente pertenecientes al ecosistema de la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam, con los talleres ferroviarios de Gia Lam y Di An como los dos "motores" principales.



Sin embargo, según el Ministerio de Industria y Comercio, la mayoría de los vehículos, equipos y materiales aún deben ser importados; las instalaciones de producción son pequeñas, la maquinaria es obsoleta y no se ha invertido de manera sincronizada.



La cartera propone seleccionar 8 proyectos ferroviarios para implementar el mecanismo de localización; permitir que los consorcios de contratistas designen subcontratistas extranjeros que realicen transferencia de tecnología; y autorizar la importación de ciertos equipos específicos para la sincronización según el diseño.



En términos financieros, sugiere encargar al Banco de Desarrollo de Vietnam (VDB) la evaluación y el otorgamiento de créditos de inversión bajo un mecanismo que permita superar los límites establecidos.



Según Tran Huu Chinh, presidente del Consejo de Administración de la Empresa de Señales y Telecomunicaciones del Ferrocarril de Hanoi, es necesario que las empresas participen de inmediato en los consorcios de contratistas de los proyectos para capacitar al personal, vinculando con la transferencia de tecnología desde el inicio de las obras./.