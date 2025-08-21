Alientan a replicar modelo de "Academia de IA de Vietnam" en todo el país

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung asistió hoy aquí a la ceremonia de lanzamiento del programa "Academia de IA de Vietnam", una colaboración entre el Centro Nacional de Innovación (NIC), la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi y el grupo estadounidense NVIDIA.



El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Chi Dung interviene en el evento (Foto: VNA)



En su discurso, el dirigente subrayó la importancia del evento para celebrar el 30 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos y el tercer año del establecimiento de su marco de Asociación Estratégica Integral, ya que marca un gran paso adelante en la realización de acuerdos bilaterales en el sector de la ciencia, la tecnología y la industria de semiconductores.



Según el Chi Dung, el mundo está entrando en un período de profunda transformación con los vertiginosos avances de la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, el big data, el Internet de las Cosas, la biotecnología, las nuevas energías y, especialmente, la tendencia hacia la transición verde y la transformación digital global. Para 2030, se prevé que la IA aporte alrededor de cinco billones de dólares a la economía mundial.



Vietnam no queda fuera de esa tendencia y está promoviendo activamente esas áreas a través de resoluciones y estrategias nacionales, como el desarrollo de la industria de semiconductores, la investigación y aplicación de la IA, la formación de 50 mil ingenieros, y el desarrollo de 11 sectores tecnológicos estratégicos, sostuvo.



En el futuro cercano, el Buró Político emitirá una Resolución específica sobre educación, que incluirá la universalización de la formación en IA desde la escuela primaria. El Gobierno también trabaja por elaborar una ley de IA para generar un marco legal en el renglón, reveló.



Para generar cambios, es esencial una fuerza laboral abundante, con alta adaptabilidad, habilidades modernas y pensamiento creativo. Esta es la ventaja competitiva de Vietnam, destacó el subjefe de Gobierno.



Consideró el programa "Academia de IA de Vietnam" un modelo de cooperación entre el Estado, las escuelas y las empresas, que demuestra un enfoque multidimensional para el desarrollo de recursos humanos de alta tecnología.



En tal sentido, instó a NVIDIA a continuar con la capacitación, la investigación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de expertos vietnamitas en IA que cumplan con los estándares internacionales. En particular, alentó a replicar este modelo en todo el país, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Pidió a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi acelerar la capacitación y certificación de instructores, integrar la IA en el currículo principal y fortalecer la cooperación con las empresas. Asignó al NIC la misión de seguir impulsando su importante papel en el ecosistema nacional de innovación, conectar institutos, escuelas, empresas, estudiantes y emprendedores y apoyarlos en el desarrollo de un ecosistema integral de IA.



Nguyen Phong Dien, vicerrector de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, informó que su institución es la unidad pionera y única en Vietnam elegida por NVIDIA para convertirse en un socio oficial de capacitación y certificación (DLI-EP) en IA.



Hasta la fecha, cuatro instructores de la universidad han cumplido con el estándar "Embajador Universitario" de NVIDIA, y en el futuro, 10 funcionarios más recibirán capacitación especializada.



Los estudiantes y profesionales que participen en el programa adquirirán conocimientos de IA y accederán a las tecnologías avanzadas de NVIDIA. El programa busca crear una red de expertos en IA que apoyen a empresas, organizaciones y localidades. La Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi se ha fijado el objetivo de capacitar a al menos dos mil personas en el primer año, expandiéndose a seis mil en el segundo y entre ocho mil y 10 mil en el tercer año./.