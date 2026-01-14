Alemania considera a Vietnam un socio estratégico

La ministra de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, Alabali Radovan. (Fuente: AP)

La ministra de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, Alabali Radovan, anunció recientemente el plan de desarrollo su país en el que se se reconoce a Vietnam como una economía con un rápido desarrollo y profundamente integrada al comercio global, que aporta a importantes mercados de consumo como Europea.



El plan, titulado "Juntos construyen un futuro global", destaca que los países socios del BMZ como Brasil, India, Indonesia, México, Perú, Sudáfrica y Vietnam son naciones exportadoras y desempeñan un papel central en las cadenas de valor globales. Además, también tienen un papel muy importante en el ámbito político y geoestratégico.



La cartera prevé ampliar la cooperación con las economías emergentes. El plan enfatiza que la colaboración con los mencionados Estados es fundamental, tanto desde una perspectiva geoestratégica como de desarrollo, en el contexto de numerosos desafíos globales, sobre todo la protección del clima y una transición energética social y ecológicamente equitativa.



Por otro lado, al comentar el hecho de que el Gobierno Federal Alemán mencionó prominentemente los éxitos de Vietnam en un documento importante que describe la dirección futura de la política de desarrollo del país, el doctor Kambiz Ghawami, presidente del Servicio Universitario Mundial (WUS) de Alemania, dijo que esto es muy encomiable.



Esto demuestra que la nación indochina es reconocida como un socio igualitario y ha entrado en el pequeño grupo de países socios especiales del BMZ, junto con Brasil, India, Indonesia, México, Perú y Sudáfrica, que se considerarán sus socios estratégicos en el futuro, puntualizó.



También refleja la política de Vietnam de servir a los intereses de su pueblo y su orientación política hacia las relaciones multilaterales y los mercados abiertos en el contexto de las crisis globales y el creciente proteccionismo, reiteró.



En un contexto de profundos cambios globales marcados por la creciente competencia geopolítica, los conflictos armados, el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y las migraciones a gran escala, el orden internacional se está volviendo cada vez más multipolar e inestable y muchos países del hemisferio sur están reafirmando cada vez más su papel político y económico.



En esa coyuntura, el Gobierno alemán determinó que la política de desarrollo no podía limitarse a la ayuda tradicional, sino que debía reestructurarse en una política de cooperación estratégica, estrechamente vinculada a las políticas exteriores, de seguridad y económicas.



Las reformas de la política de desarrollo, lideradas por el BMZ, tienen como objetivo garantizar que Alemania siga siendo un socio confiable, responsable e influyente a la hora de abordar los desafíos globales./.