Academia Nacional de Política y Samsung Vietnam implementan programa de formación para cuadros

Hanoi (VNA)- El profesor asociado y doctor Doan Minh Huan, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, sostuvo una reunión de trabajo con Na Ki Hong, director general de Samsung Vietnam, y con otros integrantes de la delegación directiva de esta compañía.

El profesor asociado y doctor Doan Minh Huan, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, y Na Ki Hong, director general de Samsung Vietnam. (Foto: VNA)





Durante el encuentro, efectuado el 4 de marzo, Minh Huan valoró los esfuerzos y los resultados de cooperación alcanzados por ambas partes en el último tiempo, en particular la coordinación para implementar programas de formación y capacitación destinados a cuadros directivos.



Con el objetivo de profundizar aún más esta relación, el director de la Academia propuso a Samsung convertirse en un modelo representativo de empresa con inversión extranjera directa (IED), donde los directivos de alto nivel puedan realizar visitas de estudio y adquirir experiencias prácticas.



Entre los contenidos principales de aprendizaje se incluyen la formación de recursos humanos, la gestión de infraestructura, así como la actualización de nuevas tendencias en innovación, transformación digital, reducción de emisiones de carbono y modelos de IED de nueva generación.

Por su parte, Na Ki Hong informó sobre la situación operativa de la empresa, indicando que, hasta 2025, la inversión acumulada de Samsung en Vietnam alcanzó los 24 mil millones de dólares.



Actualmente, el grupo opera seis fábricas de producción, un centro de investigación y desarrollo (I+D) y una entidad de ventas en cuatro localidades clave: Bac Ninh, Thai Nguyen, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, generando empleo para aproximadamente 85.000 trabajadores. Al cierre de 2025, Samsung Vietnam registró ingresos por 64,9 mil millones de dólares y exportaciones por 57,1 mil millones de dólares.



La dirección de Samsung afirmó que estos resultados estables y sostenidos se han logrado gracias a la atención, el acompañamiento y la oportuna eliminación de dificultades por parte del Partido, el Gobierno y las autoridades locales de Vietnam.



En la reunión, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre la coordinación para organizar el seminario titulado “Tendencias de la inteligencia artificial y la transformación digital en la nueva era”. El evento tiene como objetivo actualizar conocimientos sobre inteligencia artificial (IA) y ampliar la red de intercambio y conexión cultural./.