80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam: Prensa internacional aprecia magnitud y significado histórico de la conmemoración

Hanoi (VNA) – Los medios internacionales destacaron hoy la celebración del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2/9/1945–2025), subrayando la magnitud del desfile, el significado histórico del acontecimiento y los mensajes de política exterior transmitidos por el país.

El artículo publicado en Reuters (Fuente: VNA)

Las agencias de noticias como AFP, AP, Reuters, Al Jazeera, así como periódicos regionales como The Straits Times de Singapur, New Straits Times de Malasia, The Laotian Times de Laos, y el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, coincidieron en que el desfile no solo constituyó una demostración de fuerza, sino también una afirmación del camino histórico y de desarrollo actual de Vietnam.

La agencia AP describió a miles de ciudadanos congregados en las principales avenidas de Hanoi para presenciar el mayor desfile militar en décadas, con la participación de unidades militares acompañadas de modernos equipos. Recalcó además la presencia de delegaciones de honor procedentes de China, Rusia, Laos y Camboya, reflejo de la amistad internacional de Vietnam.

Por primera vez, Vietnam celebró un desfile naval transmitido en directo desde la zona marítima de Cam Ranh en la provincia central de Khanh Hoa, con la participación de submarinos y hidroaviones, lo que atrajo especial atención de la prensa internacional.

La agencia AFP resaltó el ambiente solemne y emotivo del desfile aéreo realizado por la Fuerza Aérea Popular de Vietnam. En un contexto de banderas rojas con estrella amarilla ondeando y orgullo nacional compartido, los bloques de desfile pasaron frente a la tribuna principal y recorrieron las principales calles en medio de vítores de la población.

Mientras tanto, Reuters consideró el evento como una conmemoración de gran envergadura, sin precedentes en muchas décadas, y destacó el entusiasmo de la capital, donde las calles se tiñeron de rojo con banderas nacionales. Además, informó que Vietnam organizó múltiples actividades conmemorativas reflejando el espíritu de unidad y aspiraciones de desarrollo del país.

The Laotian Times publicó un artículo titulado “Vietnam narra su viaje de 80 años en uno de los diez principales lugares de exposición del mundo”, destacando que el evento realizado en el Centro Nacional de Convenciones en Hanoi no solo celebra el aniversario del Día Nacional, sino también revisita la trayectoria histórica desde que el Presidente Ho Chi Minh proclamó la independencia en 1945 hasta los logros alcanzados en la era de renovación e integración.

De acuerdo con el artículo, la exposición presenta de forma vívida ocho décadas de desarrollo de Vietnam en diversos ámbitos como economía, ciencia y tecnología, defensa, cultura, educación, así como la vida cotidiana del pueblo. Se aplican tecnologías modernas como realidad virtual, modelos digitales y presentaciones interactivas para brindar al público una experiencia inmersiva sobre los hitos históricos.

El The Straits Times también publicó un artículo centrado en la exhibición de equipo militar en el desfile, demostrando la determinación de Vietnam de modernizar su ejército.

Desde Latinoamérica, Granma promulgó varios artículos en los que elogia la solidaridad, la fuerza y la resiliencia del pueblo vietnamita durante los últimos 80 años.

Además, medios de comunicación de Oriente Medio, como el canal de televisión Al Jazeera, informaron que decenas de miles de personas se congregaron en Hanoi el 2 de septiembre, demostrando un fuerte espíritu nacional con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional.

Señaló que en la plaza Ba Dinh, donde el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia en 1945, se celebró el desfile con gran cantidad de equipo militar moderno, para alegría y orgullo de todo el país.

En general, la prensa internacional valoró altamente la organización, magnitud y significado del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, reconociendo sus logros destacados y su fuerte aspiración de progreso e integración internacional./.