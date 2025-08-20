80.º aniversario del Día Nacional: Amistad atemporal entre Vietnam y Camboya

Phnom Penh (VNA)- En conmemoración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945-2025) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945-2025), varios medios de comunicación camboyanos publicaron artículos en los que exaltan la amistad y la hermandad con Vietnam, destacando el apoyo mutuo y el deseo de coexistencia pacífica entre los dos pueblos a lo largo de la historia.



Artículo publicado por Kampuchea Thmey Daily (Foto: captura de pantalla)

Artículo de AKP (Foto: captura de pantalla)



El periódico Kampuchea Thmey Daily citó el 19 de agosto al embajador de Hanoi en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu, quien subrayó que Vietnam y Camboya no son solo países vecinos, sino también buenos hermanos, tanto en tiempos de guerra como de paz. En un seminario especial sobre el viaje de 80 años de desarrollo de Vietnam y las relaciones bilaterales, el diplomático afirmó que cada hito histórico de ambas naciones ha impactado sus relaciones, forjando un vínculo de solidaridad y apoyo mutuo a través de los altibajos.



Minh Vu declaró que la Revolución de Agosto de 1945 fue un gran ejemplo y fuente de inspiración para los movimientos de liberación nacional en Asia, África y América Latina, especialmente en Camboya y Laos. Según el embajador, esa victoria dio fuerza a los pueblos amigos para levantarse y luchar por su propia independencia.



El medio de comunicación camboyano reconoció que la historia de los dos países es larga y compleja, pero la asistencia mutua en la lucha por la liberación nacional es innegable. Camboya ayudó a Vietnam a reunificarse en 1975, mientras que el segundo lo ayudó a escapar del régimen genocida de los Jemeres Rojos.



Kampuchea Thmey Daily resaltó que los combatientes voluntarios vietnamitas lucharon hombro con hombro junto a las fuerzas armadas revolucionarias y el pueblo de Camboya, contribuyendo a la histórica victoria del 7 de enero de 1979, que liberó al país del genocidio, permitiéndole revivir y entrar en una era de independencia, libertad y paz.



Hoy día, los nexos entre Vietnam y Camboya continúan desarrollándose de manera profunda, integral y efectiva, brindando beneficios tangibles a los pueblos de ambos países y contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad y la cooperación regional y global.



En su boletín del 19 de agosto, el Khmer Times citó al embajador Nguyen Minh Vu reafirmando la sólida amistad entre ambas naciones y pidiendo un mayor fortalecimiento de la cooperación bilateral. El periodista Khieu Kola, editor principal del canal de televisión CNC, destacó el papel crucial de Vietnam en la supervivencia y la recuperación de Camboya. Por su parte, el experto en geopolítica y seguridad nacional Thong Mengdavid subrayó el constante desarrollo de la cooperación económica, con un comercio bilateral que superó los 10 mil millones de dólares el año pasado.

Previamente, el 18 de agosto, la agencia camboyana de noticias AKP informó que ambas naciones sufrieron la opresión colonial y compartieron el deseo de independencia, la preservación de su identidad y el derecho a la autodeterminación. AKP remarcó las palabras del embajador Nguyen Minh Vu, quien enfatizó que la Revolución de Agosto demostró la determinación y la solidaridad del pueblo vietnamita, lo que inspiró al pueblo camboyano en su lucha por la independencia nacional.



Según AKP, el objetivo común de los pueblos de Vietnam y Camboya siempre ha sido poner fin a la dominación extranjera, restaurar la soberanía nacional y construir un estado independiente. Esta tradición de solidaridad se ha convertido en una base sólida que ambas naciones continúan preservando y promoviendo en el presente y para el futuro./.