Vietnam acelera el desembolso de inversión pública en ciencia, tecnología e innovación

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung en el evento. (Fuente: VNA)

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung presidió este martes una reunión, celebrada de forma presencial y virtual con ministerios, sectores y 10 localidades, para abordar las dificultades financieras y acelerar el desembolso de la inversión pública en 2026 en los ámbitos de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



Durante el encuentro, el subjefe de Gobierno subrayó que el secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, así como el primer ministro Le Minh Hung, prestan especial atención a estos sectores, considerados el nuevo motor del desarrollo nacional, y emiten de forma regular directrices para su impulso.



Sin embargo, señaló que el desembolso de capital público en 2026 destinado a estos ámbitos en varios ministerios, sectores y localidades continúa siendo lento y no cumple con los requisitos establecidos.



En este contexto, instó a las partes a asumir plenamente sus responsabilidades, identificar con claridad las causas tanto objetivas como subjetivas del retraso y supervisar de manera directa el ritmo de ejecución, considerando esta labor como una tarea política clave y urgente en este año.



Asimismo, enfatizó la necesidad de revisar exhaustivamente la cartera de proyectos y tareas en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, y clasificar aquellos que puedan implementarse de inmediato para concentrar en ellos los recursos necesarios.

