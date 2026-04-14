Consolidación del personal: palanca para elevar gobernanza y desarrollo nacional

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, presta juramento (Foto: VNA)

Los primeros días del mandato 2026-2031 están marcados por un movimiento coordinado y decisivo en la labor de personal, desde el nivel central hasta el local. La consolidación de dirigentes del Partido y del Estado, junto con la disposición, traslado y nombramiento de cuadros en distintos organismos y localidades, no solo responde a las exigencias inmediatas, sino que también sienta las bases para una nueva etapa de desarrollo nacional.

En su primer período de sesiones, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura eligió al Presidente de la República y al Primer Ministro, y ratificó la propuesta de este último para el nombramiento de los Viceprimeros Ministros, Ministros y miembros del Gobierno para el mandato 2026-2031. Inmediatamente después, se anunciaron las decisiones de nombramiento, completando el aparato gubernamental del nuevo período con 23 miembros, entre ellos el Primer Ministro, 6 Viceprimeros Ministros y 16 ministros y jefes de agencias a nivel ministerial.

Al mismo tiempo, el Buró Político y el Secretariado del Partido Comunista de Vietnam anunciaron decisiones de traslado, asignación y nombramiento de cuadros clave en múltiples organismos importantes; reestructuraron el Comité del Partido del Gobierno y el de la Asamblea Nacional; nombraron a los líderes del Tribunal Popular Supremo y trasladaron a funcionarios principales en varias localidades.



La consolidación del personal se llevó a cabo de manera metódica y rigurosa, seleccionando cuadros con firme temple político, altas cualidades éticas y capacidades sobresalientes, curtidos en la práctica para cumplir con las exigencias de las tareas en la nueva situación.



Al intervenir en las conferencias de anuncio de estas decisiones, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, subrayó que el mandato 2026-2031 se desarrolla en un contexto especial: es el primer mandato en implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y, a su vez, una etapa crucial que decidirá si Vietnam logra ascender a un nuevo nivel de desarrollo.



El país entra en una nueva fase con una base ya consolidada, pero también enfrenta desafíos entrelazados. Por consiguiente, el requisito establecido es que la calidad del crecimiento debe ser superior, basándose en la productividad, la ciencia, la tecnología y la innovación; la competitividad debe mejorarse notablemente; la autonomía estratégica debe fortalecerse con firmeza; y la eficacia de la gobernanza nacional debe elevarse a un nivel superior.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presta juramento (Foto: VNA) El máximo líder vietnamita puntualizó que este mandato no es solo una continuación, sino que debe ser un salto hacia un peldaño de desarrollo más alto, donde el resultado final se mida por la calidad de vida de la población y el prestigio y posición del país.



Al plantear las exigencias para el Gobierno y todo el aparato administrativo, el dirigente apuntó que la tarea primordial es crear un entorno de desarrollo, abrir espacios de crecimiento, generar nuevos motores de impulso y mejorar la capacidad de ejecución. El Gobierno debe enfocarse especialmente en mantener la estabilidad macroeconómica, consolidar los grandes equilibrios y controlar los riesgos, al tiempo que genera nuevos motores de crecimiento para alcanzar objetivos de desarrollo elevados y sostenibles.



El Gobierno debe operar de manera unificada, fluida, eficaz y disciplinada; los hechos deben coincidir con las palabras; se deben asignar claramente las personas, las tareas, las responsabilidades, los plazos y los resultados. Cada miembro del Gobierno debe asumir la responsabilidad nacional en el área que le compete.



En particular, se enfatizó que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital son la base del nuevo modelo de crecimiento, constituyendo una orientación transversal no solo para el sector científico, sino para todo el sistema político y la economía.



Paralelamente, se exige una mejora drástica del entorno de inversión y negocios, garantizando el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, la competencia leal y la igualdad en el acceso a recursos y oportunidades según la ley, para generar confianza en la ciudadanía y el empresariado. El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, presta juramento. Foto: Duong Giang - VNA

En cuanto a la consolidación del personal del Comité del Partido de la Asamblea Nacional, el secretario general y presidente To Lam destacó que este es un paso concreto para fortalecer el liderazgo directo e integral del Partido sobre el Parlamento, asegurando que el órgano legislativo cumpla plena y correctamente sus funciones esenciales. En cuanto a la consolidación del personal del Comité del Partido de la Asamblea Nacional, el secretario general y presidente To Lam destacó que este es un paso concreto para fortalecer el liderazgo directo e integral del Partido sobre el Parlamento, asegurando que el órgano legislativo cumpla plena y correctamente sus funciones esenciales.

El secretario general y presidente To Lam presenta la decisión del Buró Político sobre el nombramiento del personal del Comité del Partido del Gobierno para el período 2025-2030. (Foto: VNA)

Según el máximo líder, el perfeccionamiento de las instituciones es la tarea primordial, el "avance de los avances". El objetivo es eliminar todos los cuellos de botella y fomentar el desarrollo, convirtiendo las instituciones en una ventaja competitiva que responda a las necesidades del país en la nueva era.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, recalcó la determinación de construir un Comité del Partido transparente y fuerte en el Parlamento, renovando el pensamiento legislativo de la gestión hacia la creación para el desarrollo, y transformando la supervisión desde la detección hacia el impulso de la ejecución.



La labor de personal en los órganos de asesoría estratégica del Partido, el sistema judicial y las localidades también se consolidó con el fin de aumentar la calidad y la eficiencia. El secretario general y presidente To Lam exigió la formación de un cuerpo de cuadros íntegros, éticos y disciplinados, destacando la responsabilidad individual, especialmente de los líderes, y combatiendo con determinación la corrupción y las prácticas negativas.



En las localidades, el traslado y nombramiento de cuadros clave se realizó en sintonía con las demandas de desarrollo rápido y sostenible, el liderazgo en la renovación del modelo de crecimiento y el impulso de la ciencia, la tecnología y la transformación digital.



Más allá de la organización del aparato, la consolidación del personal en todos los niveles en este momento representa un paso estratégico de preparación para el nuevo camino de desarrollo. Como subrayó el máximo líder del país, el pueblo no juzga por las palabras sino por los resultados, no escucha compromisos, sino que observa los cambios reales en su vida cotidiana.



Con una base sólida y un equipo de cuadros seleccionados y aprobados de manera metódica, la expectativa de un mandato de acción, renovación y eficacia para llevar al país hacia un desarrollo rápido y sostenible es más clara que nunca./.