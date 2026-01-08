Premier vietnamita aboga por transformar estructura económica para crecimiento de dos dígitos

Para lograr el objetivo de crecimiento de dos dígitos a partir de 2026, Vietnam debe centrarse en transformar su estructura económica y establecer un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, patentizó hoy el primer ministro Pham Minh Chinh.



Al asimilar las instrucciones del secretario general del Partido Comunista, To Lam, y dar la clausura a la conferencia de balance del trabajo en 2025 y despliegue de las tareas para 2026 del Gobierno de Vietnam y las administraciones locales, Minh Chinh afirmó que los logros del desarrollo han generado el impulso, la fuerza, la posición y la confianza para que el Gabinete, los Ministerios, los sectores y las localidades se esfuercen por cumplir las misiones en el futuro.



Enfatizó el requisito de un alto crecimiento, pero sobre la base de la estabilidad macroeconómica y la garantía de los grandes equilibrios; un desarrollo rápido pero sostenible, ligado al progreso, la justicia social, la protección del medio ambiente y la mejora de la vida de la población; así como el fortalecimiento de la autonomía estratégica, la consolidación de la defensa y la seguridad, y la respuesta proactiva a las fluctuaciones externas.

La conferencia evaluó que Vietnam obtuvo resultados impresionantes e integrales en 2025 y el quinquenio 2021-2025, a pesar de un contexto mundial caracterizado por una evolución rápida y compleja. Considerando el mandato completo, el país alcanzó y superó 22 de los 26 indicadores socioeconómicos principales; específicamente, en los años 2024 y 2025, se sobrecumplieron los 15 indicadores establecidos.



En particular, Vietnam logró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8,02% en 2025, situándose en el grupo de países con alto crecimiento en el mundo. La estabilidad macroeconómica se mantuvo, la inflación se controló y se aseguraron los grandes equilibrios de la economía. El capital total de inversión social en 2025 se estima en más de 4,15 mil billones de dongs (alrededor de 158 mil millones de dólares); mientras que la suma de inversión extranjera directa (IED) registrada en el período 2021-2025 alcanzó los 184,2 mil millones de dólares, para un alza del 8,4% en comparación con la etapa anterior. Igualmente, el comercio exterior conquistó un nuevo récord el año pasado, con más de 930 mil millones de dólares, situándose entre las 20 naciones líderes del mundo.



Los tres avances estratégicos se implementaron de manera decidida y eficaz, destacando la labor de elaboración y ejecución de las leyes, que fue renovada con fuerza, con más de 178 leyes, ordenanzas y resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional durante el mandato. El sistema de infraestructura también experimentó un avance sin precedentes: al finalizar 2025, se completaron 3.345 kilómetros de autopistas, más de 1.711 kilómetros de carreteras costeras y numerosas obras de transporte, energía y urbanismo de gran escala.

El secretario general To Lam y otros líderes del Partido y el Estado asisten a la conferencia (Foto: VNA)



Los sectores socioculturales mostraron avances claros, la vida de la población mejoró y el índice de desarrollo humano subió 18 puestos. Todo el país cumplió el objetivo de eliminar básicamente las viviendas temporales y precarias, con más de 334 mil unidades; en el período 2021-2025 se destinaron 1,1 mil billones de dongs (41,8 mil millones de dólares) a la seguridad social. La defensa y la seguridad se consolidaron; mientras que los asuntos exteriores y la integración internacional fueron un punto brillante con una amplia red de asociaciones.



Además de los resultados obtenidos, los delegados también señalaron ciertas limitaciones como la presión en la gestión macroeconómica, la contaminación ambiental, la congestión del tráfico, los desastres naturales y el cambio climático.



Al analizar las tareas para 2026, los Ministerios, sectores y localidades propusieron continuar perfeccionando las instituciones, establecer un nuevo modelo de crecimiento e impulsar la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad./.