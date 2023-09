Thu Duc: fuerza del nuevo desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh

19/09/2023

El 1º de enero de 2021 se estableció oficialmente a Thu Duc como la primera urbe dentro de Ciudad Ho Chi Minh. En su planificación y orientaciones de desarrollo, la localidad será punta de lanza de la economía del conocimiento, con el objetivo de constituir un sector urbano multicéntrico para 2040, contribuyendo a crear una fuerza impulsora en el progreso de Ciudad Ho Chi Minh y de toda la región sureste.

Cambios en infraestructura

Al igual que muchos jóvenes de provincias, en 2007, cuando empezó como estudiante universitario, Nguyen Xuan Son (de la provincia de Quang Ngai) se quedó en Saigón y eligió a Thu Duc como su segunda tierra natal para establecerse.

A lo largo de 15 años, ha sido testigo de muchos cambios rápidos, desde un distrito suburbano hasta convertirse en la primera ciudad dentro de la ciudad. Durante esa evolución, Son quedó muy impresionado por la gran transformación en la faz urbana de Thu Duc.

Al respecto, relató: “La primera vez que pisé la Villa Universitaria Nacional de Ciudad Ho Chi Minh (barrio de Linh Trung, ciudad de Thu Duc) había muchos albergues precarios con alquileres baratos, disponibles para estudiantes y trabajadores no cualificados. En ese momento tenía solo unos pocos proyectos y construcciones nuevas, el resto eran en su mayoría casas de nivel 4 (residencias con 100 metros cuadrados o menos y no más de un piso), algunos mercados espontáneos y calles estrechas. Sin embargo, ahora la Villa Universitaria es un centro de formación en ciencia y tecnología líder de Ciudad Ho Chi Minh, con todos los elementos modernos de estética urbana, infraestructura y servicios esenciales. La actual generación de alumnos seguramente está satisfecha de estudiar en un ambiente tan favorable”.

Thu Duc es una ciudad joven, con muchas fortalezas en cuanto a ubicación geográfica e infraestructura. Es la puerta oriental de Ciudad Ho Chi Minh, adyacente a las provincias del sudeste, con un sistema de transporte que progresa cada vez más de manera sincrónica, conveniente para la conexión y la cooperación de cara al desarrollo económico con las provincias vecinas. Por ejemplo, la línea del metro No.1 desde la zona turística de Suoi Tien hasta Ben Thanh (Distrito 1), que entrará en funcionamiento en un futuro próximo; la carretera de circunvalación 3 (My Phuoc-Tan Van-Nhon Trach); la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay; las carreteras nacionales 1A y 1K; la autopista Hanói, que conecta con el centro del Distrito 1, y la de Pham Van Dong, hacia el aeropuerto Tan Son Nhat y los distritos de Binh Thanh y Go Vap, y las rutas fluviales en los ríos Saigón y Dong Nai.

Zona residencial Novaland. FOTO: GIANG SON DONG



Al mismo tiempo, es un área particularmente favorable para la industria logística de distribución y encargo de contenedores de mercancías conectando flujos de transporte multimodal, incluido el puerto de Cat Lai (barrio de Cat Lai) con una escala de 160 hectáreas y 2 040 metros de muelle, actualmente el más grande y moderno de Vietnam.

Sobre sus deseos para el desarrollo de Thu Duc en un futuro próximo, Son expresó su esperanza de que la ciudad pronto complete y ponga en funcionamiento la línea del metro No.1, primer ferrocarril urbano moderno de Ciudad Ho Chi Minh, para contribuir a cambiar y mejorar la apariencia del sistema de transporte de la urbe.

Quizás su deseo sea también el sueño común de muchas personas que viven y trabajan en Thu Duc. Esperan que la zona dé fuertes pasos de avance, acordes con el potencial inherente y la fortaleza interna de la localidad, hacia una ciudad moderna, multicéntrica y, sobre todo, habitable.

El segundo festival de globos aerostáticos de Ciudad Ho Chi Minh tuvo lugar en el parque del puente Thu Thiem 2, en la urbe de Thu Duc. FOTO: GIANG SON DONG

Hacia una ciudad multicéntrica

Con esfuerzos y expectativas, Thu Duc se desarrolla de forma rápida, fuerte y sostenible para convertirse en el nuevo motor de desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh y toda la región sudeste. En junio de 2023, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh presentó al Primer Ministro un informe sobre la evaluación y aprobación del proyecto de planificación general de Thu Duc hasta 2040.

Según el texto adoptado, la localidad constituye un núcleo urbano de primera categoría bajo la administración de Ciudad Ho Chi Minh, desarrollado según el modelo de área creativa e interactiva en términos de economía, ciencia y tecnología, cultura, educación y formación.

Para ello, Ciudad Ho Chi Minh organizará a Thu Duc como un espacio urbano multicéntrico, con un foco principal en el área de Thu Thiem, y otros dos centros en Truong Tho y Long Phuoc. Thu Thiem recibirá inversiones para ser un polo financiero internacional; Truong Tho será un centro administrativo, comercial y de servicios, modelo de una futura zona urbana para vivir, trabajar y descansar con infraestructura ideal y gestión de alta tecnología; y Long Phuoc se convertirá en punto de ecología, investigación, capacitación y producción de avanzada.

Además de centrarse en construir y desarrollar Thu Duc para convertirla en un área urbana dinámica, moderna y multicéntrica, los líderes de la ciudad no se olvidan de preservar y promover las ventajas de los factores históricos y culturales típicos. Muestras de ellos son la zona turística y cultural de Suoi Tien (barrio de Tan Phu), el parque cultural e histórico étnico (barrio de Long Binh), la pagoda Hue Nghiem (barrio de An Khanh), el Museo del Ao Dai (barrio de Long Phuoc), el estanque de lotos de Tam Da (barrio de Truong Thanh), el centro comercial Giga Mall (barrio de Hiep Binh Chanh), la sala Urban Park (barrio de An Loi Dong), el Vincom Thu Duc (barrio de Binh Tho)... direcciones muy atractivas para que Thu Duc atraiga turistas./.