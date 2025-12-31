Fomentar la inteligencia y determinación de Vietnam para avanzar con firmeza en la nueva era de desarrollo

31/12/2025

Con la llegada del nuevo año 2026, que marca el inicio del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general To Lam ofreció una entrevista exclusiva a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA). A continuación, le presentamos la entrevista completa:

Reportero: Estimado Secretario General, durante el mandato 2020-2025, el país ha enfrentado desafíos inéditos y dificultades sin precedentes. No obstante, bajo el liderazgo del Partido y con el esfuerzo y dedicación de todo el sistema político, el ejército y el pueblo, hemos logrado avances importantes en la implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido. ¿Cuáles considera usted que han sido los logros más destacados en este período?

Secretario General To Lam: En primer lugar, es fundamental destacar que los logros alcanzados en este período son el resultado de la astuta dirección del Partido, la acción decidida de todo el sistema político y, lo más importante, la unidad, determinación, coraje y solidaridad de nuestro pueblo en los momentos más difíciles.

El mandato del XIII Congreso del Partido ha sido uno de los más complicados. La pandemia, los desastres naturales, el cambio climático, las tensiones internacionales, las dificultades económicas y los retos como las interrupciones en las cadenas de suministro, la falta de empleo y las presiones financieras se presentaron de manera continua, planteando enormes desafíos que requerían respuestas rápidas y eficaces. A pesar de todo, hemos logrado superar estos obstáculos y alcanzar nuestras metas. Lo más destacable es que, aún en medio de tantas dificultades, el país ha mantenido la estabilidad, la sociedad ha preservado el orden y la confianza, y las "arterias" económicas—producción y circulación—se han restablecido, permitiéndonos seguir avanzando.

En el ámbito económico, nos hemos esforzado enormemente no solo para recuperar la economía post-pandemia, sino también para mantener el equilibrio macroeconómico y evitar que el país se viera afectado por las turbulencias externas. Muchos sectores, regiones y empresas han sabido adaptarse, innovar, encontrar nuevos mercados y crear empleos. Como resultado, nuestra economía ha demostrado ser resistente, persistente y decidida a seguir adelante.

En cuanto al ámbito social, siempre hemos mantenido el enfoque de que el desarrollo no solo se mide por el crecimiento económico, sino por la mejora en la vida de nuestra gente. En tiempos difíciles, el espíritu de solidaridad y cooperación, el sacrificio silencioso de los trabajadores en primera línea, el ejército, la policía, el personal de salud, los maestros y los trabajadores, ha dejado lecciones profundas sobre el poder de la unidad. Las políticas de bienestar social, reducción de la pobreza y apoyo a las comunidades vulnerables y a las regiones más desfavorecidas continúan implementándose, con un objetivo claro: que nadie se quede atrás.

En cuanto a la política exterior, hemos mantenido firmemente nuestra postura de independencia y autodeterminación, posicionándonos como amigos y socios confiables en la comunidad internacional. En un mundo cada vez más dividido y competitivo, lograr mantener la paz y la estabilidad, ampliar las relaciones de cooperación y aprovechar recursos para el desarrollo es un logro significativo. Nuestra diplomacia no solo busca "más amigos y menos enemigos", sino, lo que es más importante, ampliar el espacio para el desarrollo, mejorar nuestra posición en el mundo y avanzar en paz, amistad, cooperación e igualdad.

En lo relativo a la construcción del Partido y el sistema político, hemos sido firmes en los principios fundamentales: mantener la disciplina, la integridad y la limpieza del equipo, y fortalecer la confianza del pueblo. La lucha contra la corrupción, el despilfarro y las actitudes negativas se ha intensificado con un enfoque decidido, sin zonas "prohibidas" ni excepciones. El objetivo no es solo castigar a los culpables, sino también advertir y construir mecanismos para proteger lo correcto, alentar a los justos y darles seguridad a los funcionarios para que trabajen en beneficio del pueblo y del país.

Si tuviera que resumir los logros más destacados de este período, diría que hemos superado los desafíos con determinación, unidad y coraje, hemos mantenido la estabilidad para seguir desarrollándonos y hemos sido persistentes en la corrección de errores para avanzar con más rapidez y seguridad. Los logros obtenidos son notables y valiosos, pero debemos ser humildes y vigilantes, sin "dormirnos en los laureles". El camino por delante sigue siendo largo y desafiante, por lo que lo más importante es mantener la confianza, la disciplina y anteponer los intereses nacionales y el bienestar de la gente por encima de todo.

Reportero: ¿Cuál es su evaluación sobre la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las actitudes negativas durante este mandato y qué orientación se debe seguir en el próximo período para seguir fortaleciendo un Partido limpio y robusto que lidere el país hacia el futuro?

Secretario General To Lam: La lucha contra la corrupción, el desperdicio y las actitudes negativas es un tema crucial para preservar la reputación del Partido, mantener la disciplina y, lo más importante, la confianza del pueblo.

En este mandato, se ha logrado un avance significativo en lo que llamamos "la lucha contra el enemigo interno", profundizando en sus causas. Esta lucha se ha llevado a cabo de manera más ordenada, decidida, científica y con un compromiso firme. Ya no es solo un acto político, sino una acción continua de todo el sistema que ha contado con el apoyo de la mayoría del pueblo. Al mismo tiempo, hemos ampliado el enfoque, pasando de combatir solo la corrupción a incluir también el derroche y las malas prácticas, ya que el despilfarro, aunque a menudo menos visible, tiene consecuencias muy graves al agotar los recursos nacionales y frenar el desarrollo.

Lo positivo es que, durante este proceso, hemos comprendido claramente que purificar la estructura no impide el desarrollo, sino que lo fomenta de manera saludable y sostenible. Sancionar las faltas no debilita el sistema, sino que refuerza la disciplina y las reglas, permitiendo que el equipo se fortalezca, que los buenos tengan espacio y que se eliminen las malas prácticas dentro del sistema político.

Sin embargo, debemos ser honestos: la corrupción, el despilfarro y las malas prácticas son "defectos congénitos", son "enemigos internos" que se esconden dentro del sistema. En algunos casos, no hemos tenido la suficiente claridad para detectarlos desde el principio; aún persisten actitudes de evasión, eludir responsabilidades o "temor a la rendición de cuentas". Además, existen vacíos en los mecanismos de control, especialmente en la gestión de los recursos públicos, proyectos de inversión, tierras y licitaciones, que si no se supervisan adecuadamente, pueden generar problemas. Dicho esto, los avances son significativos, pero no debemos caer en la complacencia. Necesitamos medidas preventivas más eficaces para evitar que surjan problemas y para poder detectarlos y solucionarlos de manera rápida y efectiva.

El 11 de diciembre de 2025, en la Sede del Comité Central del Partido Comunista (PCV), el Comité Directivo Central para la Prevención y el Control de la Corrupción, el Despilfarro y los Fenómenos Negativos, celebró la conferencia nacional de balance de la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad durante el XIII mandato del PCV. El secretario general To Lam, en su calidad de jefe del órgano, presidió la conferencia. Foto: VNA

Respecto a la orientación para el próximo período, quiero resaltar algunos puntos clave, con un enfoque decidido y persistente, avanzando paso a paso con seguridad:

En primer lugar, debemos anteponer siempre los intereses nacionales y del pueblo. La lucha debe ser firme y constante; la justicia debe aplicarse de manera rigurosa, pero con comprensión y humanidad, sin zonas prohibidas ni excepciones. Además, es esencial establecer mecanismos que protejan a los funcionarios que se atrevan a pensar y actuar con creatividad e innovación por el bien común, garantizando que quienes actúan correctamente no sufran perjuicios y que quienes lo hacen bien no se queden aislados.

En segundo lugar, debemos fortalecer la prevención, considerándola como la base de toda estrategia. La lucha contra la corrupción y el despilfarro es necesaria, pero lo más importante es evitar que los problemas surjan. Para lograrlo, debemos seguir perfeccionando nuestras instituciones, regulaciones y procedimientos, clarificando responsabilidades y competencias, e incrementando el control. Es esencial también promover una mayor transparencia, especialmente en áreas susceptibles de generar malas prácticas.

En tercer lugar, es fundamental seguir perfeccionando la legislación para cerrar los vacíos legales y establecer un marco claro que promueva la integridad. Las políticas correctas del Partido deben ser transformadas en leyes concretas, y la descentralización de poderes debe ir acompañada de un control efectivo. La delegación de autoridad debe ir siempre de la mano con la responsabilidad, sin permitir que los "vacíos" se conviertan en “zonas oscuras”. Las medidas deben garantizar que nadie pueda, quiera o necesite involucrarse en actos corruptos o negativos.

En cuarto lugar, debemos considerar la lucha contra el derroche como una prioridad. El desperdicio no solo se refiere al dinero, sino también al tiempo, las oportunidades, los recursos y la confianza pública. Por ello, necesitamos revisar y resolver de manera definitiva aquellos proyectos que están estancados, que se prolongan innecesariamente o que no cumplen su objetivo. Es imprescindible corregir las prácticas de disciplina financiera y mejorar la gestión pública para garantizar que cada recurso, desde el dinero hasta los bienes públicos, se destine a los fines de desarrollo y bienestar de la población. Nuestra política de priorizar los recursos para el desarrollo también implica un riesgo de derroche, por lo que debemos estar alertas y tomar medidas para evitarlo.

En quinto lugar, es esencial fortalecer el papel de las organizaciones del Partido en las bases y la supervisión de la ciudadanía. En aquellos lugares donde las instancias partidistas son fuertes, la disciplina es estricta y la gente participa activamente en la supervisión, es más difícil que surjan malas prácticas. La lucha contra la corrupción, el derroche y la negatividad no puede ser tarea exclusiva de las autoridades; debe convertirse en una cultura dentro de todo el sistema, siendo el ejemplo de los líderes el factor clave.

Quiero subrayar que, al entrar en esta nueva fase de desarrollo, necesitamos un aparato estatal limpio para ganar la confianza del pueblo, fuerte para llevar a cabo su trabajo y humano para unir a la sociedad. Este proceso requiere de mucha reflexión: debemos ser firmes con lo que está mal, pero también crear un entorno donde lo correcto pueda prosperar; aplicar sanciones severas como disuasión, pero también perfeccionar los mecanismos para que los buenos puedan trabajar en paz y la sociedad funcione de manera transparente y ordenada.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, chiều 10/12/2025, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Reportero: De cara al XIV Congreso Nacional del Partido, ¿qué significado tiene este evento, cuáles son los principios clave, la visión estratégica y las aspiraciones de desarrollo de un Vietnam próspero, fuerte, civilizado y feliz?

Creo que hay tres puntos clave en cuanto a la ideología rectora y la visión estratégica que este Congreso debe aclarar y difundir con firmeza:

Primero, unidad y confianza. La unidad no es solo un lema o una consigna, sino que debe convertirse en una actitud fundamental en todos los niveles y entre todos los ciudadanos vietnamitas. Debemos estar unidos en el Partido, en el pueblo y entre el Partido y el pueblo, sabiendo poner los intereses colectivos por encima de los intereses individuales. Y junto a la unidad, la confianza: confiar en el camino elegido, en la fuerza del pueblo y en que lo bueno llegará si trabajamos incansablemente por el bienestar común.

Segundo, disciplina y avance. Si queremos avanzar rápidamente, necesitamos avances, pero para llegar lejos, debemos mantener la disciplina. El lema del Congreso es claro: "Unidad – Democracia – Disciplina – Avance – Desarrollo". El avance no se trata solo de realizar "nuevas tareas", sino de cambiar nuestra forma de pensar para abordar los verdaderos puntos críticos: la estructura, la calidad del capital humano y la gestión pública, para que el país funcione con mayor fluidez, equidad, transparencia y eficiencia.

Tercero, el desarrollo debe estar centrado en las personas y basado en el conocimiento. La aspiración de un Vietnam "próspero, fuerte, civilizado y feliz" debe medirse en aspectos concretos y cotidianos: empleo estable, ingresos dignos, acceso a vivienda, educación, salud y bienestar para los más vulnerables. La clave para este desarrollo será la ciencia, la tecnología y la innovación. Debemos aprovechar los recursos del sector privado como un motor importante para el crecimiento, y considerar el conocimiento y la innovación como los pilares de un nuevo modelo de desarrollo.

El XIV Congreso del Partido también marcará un hito con metas claras para 2030 y la visión hacia 2045. Estos objetivos no solo guiarán a las instituciones, sino que permitirán que cada ciudadano vea su papel en la construcción del futuro del país.

De acuerdo con el calendario, el XIV Congreso Nacional del Partido se llevará a cabo del 19 al 25 de enero de 2026 en Hanoi, la capital del país. Este evento político de gran trascendencia no solo marca un hito histórico en la era de Ho Chi Minh, sino que también simboliza la confluencia de la tradición milenaria del pueblo vietnamita, preparándose para avanzar con firmeza hacia la nueva era. Funcionarios, miembros del Partido y la ciudadanía siguen con gran interés y expectación este acontecimiento, depositando muchas esperanzas en el éxito del mismo para el futuro del país. Confío en que este Congreso será un punto de encuentro para la sabiduría, la determinación y las aspiraciones del pueblo, un espacio donde se hablará con sinceridad, se abordarán los temas más relevantes y se tomarán las decisiones necesarias para seguir avanzando.

Tối 2/9, người dân Hà Nội được thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: TTXVN

Reportero: Para concluir, ¿qué mensaje enviaría el Secretario General a los ciudadanos vietnamitas y a la comunidad internacional con motivo del Año Nuevo 2026?

Secretario General To Lam: En este Año Nuevo 2026, quiero enviar un mensaje breve pero sincero.

A nuestro pueblo, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por su confianza, por los sacrificios y por la solidaridad que han mostrado en tiempos de incertidumbre. Deseo que cada familia tenga un año nuevo lleno de paz y prosperidad. Que cada persona entre en este nuevo año con un simple propósito: hacer mejor su trabajo y mejorar su vida, tanto material como espiritualmente. Cuando miles de pequeñas mejoras se suman, el país se hará más fuerte de manera sostenible.

También quiero recordar a los funcionarios y miembros del Partido que, cuanto más alto es el cargo, mayor es la responsabilidad. Cuanto más poder se tiene, más se debe actuar con disciplina, integridad y ejemplo. Lo que beneficia al pueblo debe hacerse con dedicación, y lo que lo perjudica, debe evitarse con firmeza.

A nuestros amigos y a la comunidad internacional, Vietnam valora profundamente la buena voluntad, la confianza y la cooperación. Queremos trabajar juntos para construir un entorno de paz, estabilidad y desarrollo. Vietnam es un socio confiable y responsable y está listo para resolver desafíos globales como el cambio climático, la seguridad no tradicional, el desarrollo inclusivo, la transformación digital y la innovación. Estamos convencidos de que lo mejor siempre surge del respeto mutuo, del diálogo sincero y de las colaboraciones que aportan beneficios a los pueblos y naciones de todo el mundo.

Deseamos a todos nuestros compatriotas y soldados de todo el país y a nuestros amigos internacionales un 2026 lleno de salud, paz, cooperación y prosperidad.

¡Feliz Año Nuevo 2026!./.