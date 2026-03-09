La exposición de pinturas y libros “Alma de Vietnam en tierra francesa” se efectuó en el Centro de Cultura Marius Sidobre, de la provincia Val-de-Marne, en región capitalina Ile-de-France, bajo la organización del club Amor por los Mares e Islas de Vietnam en Francia.

El evento, efectuado el 8 de marzo, reunió a muchos intelectuales y artistas vietnamitas que viven en Francia y siempre mantienen un profundo vínculo con su patria. También se encontraron amigos franceses que, tras muchos años de cercanía con Vietnam, sienten un afecto especial por “la tierra de forma S”.

Visitantes en la exposición (Fuente: VNA)

Más de 30 obras pictóricas, junto con numerosos títulos de libros presentados en la exposición, recrean fragmentos de memoria sobre el proceso de integración, lleno de desafíos pero también de orgullo, de la comunidad vietnamita en Francia. Al mismo tiempo, reflejan la nostalgia y el profundo amor por la patria.

Visitantes en la exposición (Fuente: VNA)





Según Tran Thu Dung, presidenta del club Amor por los Mares e Islas de Vietnam en Francia, la exposición tiene un significado especial al reunir a vietnamitas que, aunque han vivido lejos de su patria durante muchos años, siempre mantienen sus raíces presentes.

Visitantes en la exposición (Fuente: VNA)



La actividad no solo expresa los sentimientos de la comunidad hacia la patria, sino que también contribuye a fortalecer los vínculos entre las asociaciones y a difundir la imagen de un Vietnam rico en identidad cultural.

Tran Thu Dung, presidenta del club Amor por los Mares e Islas de Vietnam en Francia, habla en la exposición. (Fuente: VNA)





El vicealcalde de Arcueil, François Loscheider, señaló que lo que siempre le ha impresionado de Vietnam es su capacidad de combinar armoniosamente la tradición y la modernidad. Según él, ese espíritu también se refleja claramente en esta exposición, desde la música y la pintura hasta las obras literarias presentadas, las cuales muestran un Vietnam que preserva su antigua cultura al tiempo que continúa innovando y desarrollándose.



Por su parte, el guitarrista y compositor Marc Béhin, quien durante muchos años ha estado vinculado a la lucha jurídica de las víctimas vietnamitas del Agente Naranja/dioxina, expresó su alegría por poder participar en el evento junto con la comunidad vietnamita en Francia. A su juicio, esta es una oportunidad para explorar más profundamente la cultura vietnamita y compartir el ambiente cálido de la comunidad vietnamita en los primeros días de la primavera.



El evento contó además con las presentaciones musicales tradicionales de Vietnam./.