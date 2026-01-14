Desarrollo de infraestructura, motor del crecimiento económico en Vietnam

La infraestructura de transporte está bien desarrollada, integrada y es conveniente para la vida de las personas. Foto: Thanh Hoa/VNP

El Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam creció un 8,02% en 2025, superando las expectativas y llevando la tasa de crecimiento promedio de 2021 a 2025 al 6,3%. En este contexto, el desarrollo de la infraestructura, especialmente la de transporte, se ha consolidado como un motor fundamental para el crecimiento económico del país.

La infraestructura de transporte: clave para el desarrollo



El Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha subrayado la importancia de la infraestructura de transporte, considerándola “la arteria” de la economía nacional, vital para conectar los diferentes polos de desarrollo. Esta visión sigue vigente y se consolidó como uno de los tres pilares estratégicos del XIII Congreso del PCV.

La Resolución del XIII Congreso planteó como objetivo clave la creación de un sistema de infraestructura moderna y coherente, enfocándose en proyectos nacionales de gran escala con impacto regional, entre los que destaca la construcción de la autopista Norte-Sur.

Para 2026, Vietnam ya ha alcanzado los 3.000 kilómetros de autopistas, superando la meta inicialmente prevista y convirtiéndose en un referente en infraestructura vial en la región. Este logro no solo abarca las carreteras, sino que también ha incluido mejoras sustanciales en el transporte aéreo, ferroviario, marítimo y fluvial, consolidando una red de infraestructura integrada.

A lo largo de los últimos años, una serie de grandes proyectos han transformado la infraestructura nacional, entre los que destacan el Aeropuerto Internacional Long Thanh, las nuevas terminales del Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat y Noi Bai, y los puertos marítimos internacionales como Lach Huyen y Cai Mep - Thi Vai, los cuales son capaces de recibir los barcos de contenedores más grandes del mundo. Estos logros refuerzan el papel de Vietnam en el comercio global y facilitan su integración económica internacional.

Foto de Ilustración-VNA

Desafíos y medidas para superar



Pese a los avances significativos, la ejecución de los proyectos de infraestructura ha encontrado varios obstáculos, como la expropiación de tierras, trabas burocráticas e incluso la escasez de materiales de construcción.

Para enfrentar estas dificultades, el Gobierno ha implementado medidas especiales, creando un Comité de Dirección Estatal para los Proyectos Nacionales Clave, presidido por el Primer Ministro. Este comité tiene como objetivo agilizar los procesos y garantizar la ejecución efectiva de los proyectos estratégicos.

El Primer Ministro ha reiterado la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno y la agilización de los trámites relacionados con la expropiación de tierras. Además, ha instado a las autoridades locales a resolver de forma expedita los problemas relacionados con la escasez de materiales, especialmente en las regiones del sur del país.

La infraestructura de transporte de Ciudad Ho Chi Minh experimentó una transformación drástica después de 1975, satisfaciendo las necesidades de transporte no solo de la ciudad, sino también de toda la importante región económica del sur durante su proceso de desarrollo e integración. Foto: VNP

Resultados y perspectivas para el futuro



Con la finalización de los 3.000 kilómetros de autopistas, Vietnam ha logrado un avance significativo en su infraestructura de transporte, superando las expectativas y fortaleciendo su conectividad interna y externa. Este logro refleja el impacto positivo de las inversiones en infraestructura, que han permitido la creación de millones de empleos y la reducción de los costos logísticos, clave para la competitividad del país en el comercio internacional.

El proyecto de documento del XIV Congreso del Partido subraya que la infraestructura seguirá siendo una de las principales prioridades del Gobierno, con un enfoque en la construcción de autopistas clave, puertos internacionales y un sistema ferroviario de alta velocidad que conecte las principales ciudades del país, además de fortalecer la infraestructura ferroviaria y portuaria para mejorar las conexiones internacionales.

El ministro de Construcción, Tran Hong Minh, destacó que para el éxito de los proyectos de infraestructura es crucial priorizar los recursos y evitar la dispersión de las inversiones, enfocándose en aquellos proyectos con mayor impacto.

Además, señaló la necesidad de mejorar las políticas y mecanismos institucionales, descentralizando las decisiones para fortalecer las capacidades de las autoridades locales, y fomentar una mayor colaboración entre los niveles de Gobierno.

De cara al futuro, los proyectos de infraestructura seguirán avanzando, con la participación activa de todo el sistema político y la colaboración de la sociedad. Este enfoque asegurará el desarrollo de una infraestructura de transporte coherente, sostenible y moderna, que continuará siendo un motor clave para el crecimiento económico de Vietnam./