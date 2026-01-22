Bajo el liderazgo del Partido, Vietnam supera dificultades y consolida su crecimiento

El XI Congreso Nacional del Partido, celebrado en un momento de gran trascendencia. Tras 25 años, el país culminó con éxito la primera etapa del proceso de renovación, salió del subdesarrollo, mejoró notablemente las condiciones de vida de la población, fortaleció la capacidad nacional en todos los aspectos, preservó la independencia, la autodeterminación y el sistema socialista, y elevó la posición y el prestigio de Vietnam en la escena internacional. Foto: VNA