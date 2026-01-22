Bajo el liderazgo del Partido, Vietnam supera dificultades y consolida su crecimiento

Espectacular exhibición de fuegos artificiales en el Estadio Nacional My Dinh para celebrar el aniversario mil de Thang Long – Hanoi, el 10 de octubre de 2010. Foto: Nhat Anh – VNA
Procesamiento de látex de caucho para la exportación en la plantación de caucho Dau Tieng, provincia de Binh Duong. Foto: Duong Chi Tuong – VNA
La economía de mercado con orientación socialista se fue formando y desarrollando gradualmente. En la imagen: Ceremonia de entrega de 15 autobuses de la marca vietnamita THACO exportados a Filipinas, en el puerto de Chu Lai (Zona Económica Abierta de Chu Lai, provincia de Quang Nam). Foto: Tran Tinh – VNA
Período 2011–2015: Vietnam cumplió antes de plazo numerosos Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en reducción de la pobreza. La tasa de hogares pobres descendió del 14,2% en 2010 a menos del 4,5% en 2015; en los distritos pobres, del 58,3% al 28%. Foto: Quang Quyet – VNA
Desarrollo relativamente estable del sector agrícola; avances significativos en la industrialización y modernización de la agricultura y las zonas rurales. Las exportaciones de café, caucho, anacardo, pimienta y productos acuícolas alcanzaron grandes volúmenes y ocuparon posiciones destacadas a nivel mundial. En la imagen: los productos acuícolas están entre los rubros exportables de mayor crecimiento durante el período de renovación. Foto: Huy Hung – VNA
Crecimiento económico sostenido; consolidación gradual de la economía de mercado con orientación socialista. En la imagen: el sector petrolero y gasífero, una industria clave que contribuye de manera significativa a la industrialización y modernización del país. Foto: Huy Hung – VNA
Período 2016–2025: la economía nacional registró transformaciones positivas e integrales en numerosos ámbitos. En la imagen: línea de envasado de productos de alicates en la fábrica de la empresa Kem Nghia, distrito de Tan Binh, Ciudad Ho Chi Minh (2015). Foto: An Hieu – VNA
El XI Congreso Nacional del Partido, celebrado en un momento de gran trascendencia. Tras 25 años, el país culminó con éxito la primera etapa del proceso de renovación, salió del subdesarrollo, mejoró notablemente las condiciones de vida de la población, fortaleció la capacidad nacional en todos los aspectos, preservó la independencia, la autodeterminación y el sistema socialista, y elevó la posición y el prestigio de Vietnam en la escena internacional. Foto: VNA
El presidente de la Asamblea Nacional y de la Asamblea General de la AIPA-31, Nguyen Phu Trong, y el primer ministro Nguyen Tan Dung, posan para una foto conjunta con los jefes de las delegaciones de los países miembros de la Asociación Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), en la ceremonia de apertura de la AIPA-31 (Hanoi, 21 de septiembre de 2010). Foto: Tri Dung – VNA
Ceremonia de lanzamiento oficial de las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), en el marco de la 21.ª Cumbre de la ASEAN en Phnom Penh (Camboya, 20 de noviembre de 2012). Foto: Duc Tam – VNA