La Feria de Primavera 2026 ya ha abierto sus puertas, y el ambiente en el área de exhibición es vibrante. Desde la inauguración a primera hora de la mañana, los asistentes se han encontrado con una variedad impresionante de productos, desde cosméticos naturales y alimentos procesados hasta productos agrícolas típicos de diversas regiones del país.

Visitantes en la Feria de Primavera 2026. (Fuente: VNA)

Los stands, que estaban listos para el evento, ahora ofrecen una experiencia dinámica para los consumidores de Hanoi y los visitantes, siendo este uno de los principales eventos de promoción comercial a nivel nacional del año.

Feria de Primavera 2026 abre oportunidades para empresas privadas y hogares comerciales (Fuente: VNA)

La feria no solo es un punto de encuentro para compras, sino que también ha servido como una plataforma donde las empresas privadas y los hogares comerciales tienen la oportunidad de acceder directamente al mercado, promover sus productos y construir marcas sostenibles.

En la inauguración de la Primera Feria de Primavera de 2026. Foto: Viet Cuong/VNP

Entre los participantes destacados, muchas empresas han demostrado un nivel de preparación sobresaliente. Algunas, como Cobote, marca productora de productos de cuidado personal a base de coco, trajeron un espacio expositivo que resalta los productos típicos de la "tierra del coco" de Vinh Long. En su stand, los asistentes pueden encontrar aceite de coco fresco, bálsamos labiales, así como líneas de cuidado de la piel y el cabello, todas elaboradas con ingredientes completamente naturales y tecnología avanzada.

El primer ministro Pham Minh Chinh en la ceremonia de inauguración de la Feria de Primavera de 2026. Foto: Viet Cuong/VNP

Desde la misma región, la empresa Coco de Ben Tre ha llevado a la feria productos emblemáticos como leche de coco, crema de coco y aceite de coco, con el objetivo de expandir su presencia en el norte del país, donde aún tienen un gran potencial de desarrollo.



En otro rincón de la feria, el stand de Duong Tien Hai, hogar comercial especializado en camarones y pescados secos, ha llamado la atención por su enfoque en ofrecer productos frescos comprados directamente a los pescadores, sin intermediarios. Su principal objetivo es ganar terreno en el mercado del norte, especialmente en este periodo cercano al Tet (Año Nuevo Lunar).



Con los productos organizados y listos para la venta, las empresas que participan en la Feria de Primavera 2026 han comenzado a aprovechar la oportunidad para expandir sus horizontes y construir relaciones comerciales a largo plazo, con un enfoque renovado hacia el futuro./.