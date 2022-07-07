ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາ UNESCO ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ
ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາ ປີ 2003 ລວມມີສະມາຊິກ 24 ປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນອົງການບໍລິຫານທີ່ສຳຄັນຂອງ UNESCO ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ, ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ, ສະເໜີບັນດາມາດຕະການ ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ ວັດທະນະທຳ, ໜູນຊ່ວຍສາກົນ, ພິຈາລະນາບັນດາເອກະສານທີ່ຍື່ນສະເໜີຈົດຊື່ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກ ເພື່ອໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສົນທິສັນຍາຮັບຮອງເອົາ. ໃນທັງໝົດ 12 ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກປ່ຽນແທນໃຫ້ແກ່ອາຍຸການ 2022 – 2026, ມີ 4 ປະເທດ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ລວມມີ ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ, ອິນເດຍ ແລະ ບັງກະລາເທດ.
ດ້ວຍຖານະເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໃນອາຍຸການ 2022 – 2026, ຫວຽດນາມ ຈະມີເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າອີກເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງສົນທິສັນຍາ 2003, ຍົກລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂຶ້ນຕື່ມ.