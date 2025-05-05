ຂ່າວສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍຢ່າງເປັນທາງການ 05/05/2025 ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄປຢ້ຽມຢາມ ບັນດາປະເທດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ (ພາບ: TTXVN )ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມ ຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Kassym-Jormat Tokayev ປະທານາທິບໍດີ ສ. Kazakhstan, ທ່ານ Ilham Aliyev ປະທານາທິບໍດີ ສ. Azerbaijan , ທ່ານ Vladimir Putin ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ແລະ ທ່ານ Aleksandr Lukashenko ປະທານາທິບໍດີ ສ. Belarus ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະໃນສົງຄາມປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍຢ່າງເປັນທາງການ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)