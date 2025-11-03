ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅទីក្រុង Hue
យោងតាមស្ថិតិបឋម បច្ចុប្បន្នឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន ៨/៤០ នៅក្នុងទីក្រុង Hue នៅតែលិចទឹក ឃុំមួយចំនួនលិចទឹកយ៉ាងខ្លាំង ដូចជា៖ ក្វាងឌៀន ផុងឌិញ សង្កាត់ហ័រចូវ និងភូហូ។
អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខគ្រួសារនានានៅភូមិ ខួង ផ ដុង ឃុំក្វាងឌៀន អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសតែងតែឆ្ពោះទៅតំបន់ភូមិភាគកណ្តាលនិងទីក្រុង Hue ដោយមានស្មារតី "ជួយទំនុកបំរុងគ្នាទៅវិញទៅមក" ដោយជួយឧបត្ថម្ភនិងចែករំលែកការលំបាកជាមួយប្រជាជននៅតំបន់លិចទឹក។ កងកម្លាំង ផ្តោតលើការជំនះផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឱ្យបានឆាប់រហ័ស ធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតប្រជាជន។
នៅទីនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានប្រគល់ថវិកាចំនួន ១០០ ពាន់លានដុង (៣,៨ លានដុល្លារអាមេរិក) អង្ករចំនួន ២០០ តោនដល់ទីក្រុងហ៊ុយ និងអំណោយចំនួន ៤៥ កញ្ចប់ ដល់គ្រួសារដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកជាពិសេស ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់៕