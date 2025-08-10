ព័ត៌មាន
សិក្ខាសាលា អគ្គសេនាធិការរយៈពេល ៨០ឆ្នាំ នៃការកសាង ប្រយុទ្ធនិងរីកចម្រើន នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលឆាប់ៗនេះ
យោងតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក សិក្ខាសាលានឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១៤ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ អតីតថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ; តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គការមជ្ឈិមនានា; ប្រមុខ និងអតីតប្រធាននៃក្រសួងការពារជាតិ អគ្គសេនាធិការ អគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ... រួមជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសាក្សីប្រវត្តិសាស្ត្រ។
សិក្ខាសាលាលើកនេះនឹងផ្តោតលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចជា បរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រ ការដឹកនាំ និងបញ្ជាណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោកប្រធានហូជីមិញ គណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម និងក្រសួងការពារប្រទេសក្នុងដំណើរការកសាង ប្រយុទ្ធ និងរីកចម្រើនអគ្គសេនាធិការ។ ពីទីនោះ ដកចេញបទពិសោធន៍ និងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅនូវបទពិសោធន៍ និងមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រ និងបញ្ហាមានលក្ខណៈគោលការណ៍នៅក្នុងដំណើរការនៃការកសាង ការប្រយុទ្ធ និងការរីកធំធាត់របស់អគ្គសេនាធិការ៕