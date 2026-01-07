ព័ត៌មាន
វៀតណាមអនុវត្តសៀវភៅកំណត់ហេតុនេសាទអេឡិចត្រូនិក
យោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋានបានសុក្រឹត្យប្រព័ន្ធទិន្នន័យដូចជា៖ ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការចុះបញ្ជីលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនេសាទជាតិ (VnFishbase); សៀវភៅកំណត់ហេតុនេសាទ (eLogbook); ប្រព័ន្ធតាមដានការនេសាទ (eCDT); ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើររបស់នាវានេសាទ (VMS); និងប្រព័ន្ធដោះស្រាយការរំលោភបំពានក្នុងវិស័យនេសាទ។
យោងតាមឧត្តមសេនីយ៍ឯក លេ ក្វាង ដាវ (Le Quang Dao) អនុប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ក្រសួងការពារប្រទេស បច្ចុប្បន្នមាននាវាឆ្មាំសមុទ្រចំនួន ៥២ គ្រឿងដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនទឹកជាប់ព្រំដែនឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ។ល។
"រហូតមកដល់ពេលនេះ យើងបានរួមបញ្ចូលនូវសកម្មភាពមួយចំនួន ទីមួយ គឺការគ្រប់គ្រងនាវានេសាទតាមរយៈវេទិកាឌីជីថល។ ទីពីរ ការគ្រប់គ្រង VMS ទីបី គឺការតាមដានប្រភពដើម ហើយទីបួនគឺការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តលើវេទិកាឌីជីថល។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យជាង ៧៩.០០០ ស្តីពីទិន្នន័យនេសាទត្រូវបានក្រសួងការពារប្រទេសប្រគល់ទៅឱ្យក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន ហើយឥឡូវនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អនៅច្រកព្រំដែន និងកំពង់ផែ។ នាសប្តាហ៍កន្លងទៅ ស្ថានីយត្រួតពិនិត្យព្រំដែនបានបំពេញនិតីវិថីសម្រាប់នាវានេសាទជាង ១៩.២០០ គ្រឿងដែលចូល និងចេញពីកំពង់ផែ កើនឡើងជាង ១.៦០០ គ្រឿងបើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុន ដោយនាវាទាំងអស់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់"។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រឹន ហុងហា ក៏បានស្នើឱ្យសហគ្រាសកែច្នៃ នាំចេញ និងនាំចូលទំនិញជលផល ដែលទាក់ទងនឹងទីផ្សារអឺរ៉ុប ធ្វើការវាយតម្លៃ និងចាត់វិធានការកែតម្រូវដោយខ្លួនឯង។ លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ត្រូវការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងហ្មត់ចត់ ការវិភាគ ស្ថិតិ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងទិន្នន័យពីកងទ័ពការពារព្រំដែន កំពង់ផែនេសាទ និងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក៕