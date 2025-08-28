ព័ត៌មាន
វៀតណាមគឺជាគំរូនៃការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យ សេរីភាព និងការអភិវឌ្ឍ
វាយតម្លៃអំពីតួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ លោក សួស យ៉ារ៉ា មានប្រសាសន៍ថា៖ ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស កុម្មុយនិស្តវៀតណាម ការតស៊ូដណ្ដើមឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រជាជនវៀតណាមបាន ទទួលជ័យជម្នះជាច្រើន៖ បដិវត្តខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៥ បានកម្ទេចនឹមត្រួតត្រានៃ អាណានិគមនិយម បញ្ចប់របបសក្ដិភូមិ លុបបំបាត់វណ្ណៈទាសករ ដណ្ដើមឯករាជ្យជាតិ មកវិញ; ជាមួយនឹងជ័យជំនះនៃយុទ្ធនាការព្រំដែនឆ្នាំ ១៩៥០ យុទ្ធនាការ Dien Bien Phu ឆ្នាំ ១៩៥៤ ដែលនាំទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហ្សឺណែវ និងមហាជ័យជំនះនិទាឃរដូវឆ្នាំ ១៩៧៥។ នេះគឺជាសក្ខីភាពនៃតួនាទីដ៏ឧត្តុងឧត្តម របស់បក្សកុម្មុយនិស្តដែលបាននាំវៀតណាមជំនះបុះពារលើរាល់ការលំបាក រក្សាឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពទឹកដី។
ជាពិសេស វៀតណាមបានបោះជំហានយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ច ទីផ្សារ បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មសេរី។ ប្រការនេះបាន ធ្វើឲ្យវៀតណាមក្លាយជា “សត្វនាគ” ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ នាំមកនូវមោទនភាពដ៏ ធំធេងដល់ប្រជាជន បើកយុគសម័យនៃការស្ទុះឈានទៅមុខរបស់វៀតណាម៕